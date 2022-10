Eine „zauberhafte“ Geburtstagsfeier

Wertheim. Zahlreiche Mitglieder und Gäste des Haus- und Grundeigentümervereins Wertheim erlebten in festlichem Rahmen im Arkadensaal des Rathauses aus Anlass des 100-jährigen Gründungsjubiläums einen kurzweiligen, informativen und zauberhaften Abend.

Rückblick

In seiner Begrüßungsrede berichtete der Vorsitzende Michael Henninger von seinen Recherchen zur Vereinsgründung. Im Bronnbacher Archiv sei er auf mehrere kurze Beiträge in der Zeitung gestoßen, die rund um das Ereignis berichteten.

Demnach fand am 24. Oktober 1922 in der Bach’schen Brauerei die erste Mitgliederversammlung des „Grund- und Hausbesitzervereins“ statt. Bereits einen Tag später wurde den Lesern das Ergebnis der Wahl des Vorstands mitgeteilt: „1. Vorstand Malermeister Häffelin, Stellvertreter Metzgermeister M. Ulzhöfer, Rechner Kaufmann Fritz Schubert, Schriftführer Rentamtmann Hermann.“

Der Redner lobte die vorausschauende Entscheidung der Gründer, sich in einem Verein zu organisieren. Sei es damals vor allem die Zwangsbewirtschaftung gewesen, die auch nicht vor Wohneigentum Halt gemacht habe, so seien es heutzutage doch eher die Vermieterprobleme, die Eigentümer veranlassten, Mitglied in einem Ortsverein von Haus & Grund zu werden. Derzeit habe der Wertheimer Verein über 370 Mitglieder. Henninger warb dafür, angesichts der aktuell vielfältigen Herausforderungen auch Grundbesitzern, die nicht Vermieter seien, die Vorteile einer Mitgliedschaft nahe zu bringen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für eine Stärkung der Interessensgemeinschaft.

Wichtiger Verein

In seiner Eigenschaft als dessen Stellvertreter übermittelte Bernd Hartmannsgruber die Glückwünsche und Grüße des Oberbürgermeisters und des Gemeinderats. Dabei bezeichnete er augenzwinkernd den OB als potenzielles Neumitglied, sei dieser doch kürzlich selbst Grundeigentümer geworden.

Der Verein sei zwar in der Öffentlichkeit nicht so präsent wie beispielsweise die hiesigen Musik- oder Sportvereine, leiste für seine Mitglieder jedoch wertvolle Arbeit ganz im Sinne der Vereinssatzung, die als Vereinszweck die Wahrung und Förderung der Interessen der Immobilieneigentümer benenne. Er wünschte dem gesamten Vorstand weiterhin gute Zusammenarbeit und erfolgreiches Wirken zum Wohle der Mitglieder.

46 Ortsvereine im Ländle

Aus Villingen-Schwenningen angereist gratulierte der Vorsitzende des Landesverbands Haus & Grund Baden Thomas Haller zum stolzen Jubiläum.

In seinem Grußwort berichtete er unter anderem über die Arbeit und die Struktur seines Verbands. Dieser sei bereits im Jahr 1902 gegründet worden und mit seinen 46 Ortsvereinen und über 70 000 Mitgliedern einer der größten Landesverbände. 80 Prozent des Wohnungsbestandes in Deutschland befänden sich in privater Hand, hiervon seien bundesweit etwa 900 000 Eigentümer in über 800 Haus & Grund-Vereinen organisiert, Tendenz steigend.

Der folgende Redner war als Experte der BWSS-VO (Badewannen-Stöpsel-Verordnung) angekündigt worden, der sich in der Person des Zauberkünstlers Norbert Edelmann aus Höchberg sehr schnell als Garant für ungläubiges Staunen entpuppte und auch den weiteren Verlauf des Abends mit seinen Zaubertricks und seiner humoristischen Ader bereicherte.

Vortrag über Baugeschichte

Wie haben sich Wohnen und Bauen seit der frühen Menschheitsgeschichte bis heute verändert und welche gesellschaftlichen Entwicklungen gingen damit einher? Wie werden wir zukünftig wohnen und leben? Antworten auf diese und weitere Fragen gab Peter Farrenkopf, Mitinhaber des Architektur- und Ingenieurbüros Johann + Eck aus Bürgstadt, in seinem sehr spannenden Vortrag, der nicht nur durch zahlreiche Bilder sehr anschaulich gestaltet, sondern auch mit kleinen Anekdoten aus seiner täglichen Arbeit gespickt war. Ein wahrer Parforceritt durch die Baugeschichte, wie Michael Henninger am Ende attestierte.

Den Abschluss des offiziellen Teils bildeten Ehrungen. Nach jeweils 22 Jahren wurden Alfons Göpfert als Kassier und Thomas Dosch als Beirat verabschiedet. Ebenfalls seit 22 Jahren aber nach wie vor aktiv im Vorstand als Schriftführerin tätig, ist Elfie Ballweg. Von den anwesenden Mitgliedern erhielt Renate Zimmermann für über viereinhalb Jahrzehnte Treue zum Verein aus den Händen des Vorsitzenden Henninger einen Blumenstrauß.

Bei dem sich anschließenden gemütlichen Ausklang erfreute der Wertheimer Musikschullehrer Eduard Prost, der bereits zuvor den Abend musikalisch eröffnet hatte, die Anwesenden mit professionell vorgetragener Saxofonmusik. Die „verzauberten“ Gäste des Abends waren einer Meinung: Eine äußerst gelungene Jubiläumsfeier, die dem Anlass durchaus würdig war.