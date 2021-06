Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Convenartis - Gewölbegaukler bringen die drei Teile des Stücks an verschiedenen Orten Open-Air auf die Bühne / Premiere am Donnerstag, 24. Juni Eine Theater-Collage in drei Teilen

Die Premiere der Theater-Collage „Genesis – Ein Anfang ist ein Anfang ist ein Anfang“ findet am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr auf dem Parkdeck am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium statt. © Convenartis