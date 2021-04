Eine Schulnote, die stolz macht

Ganz ehrlich, wäre ich früher mit einer Drei minus oder Vier plus nach Hause gekommen – das hätte richtig Ärger gegeben. Stubenarrest und Büffeln bis eine Besserung in Sicht gewesen wäre.

Im vergangenen Jahr haben beim ADFC Fahrradklima-Test 162 Wertheimer die Situation in der Stadt beurteilt. Aus ihren Bewertungen wurde die Schulnote 3,84 errechnet. Klingt erst einmal nicht wirklich nach einem Erfolg. Dabei ist das Auftauchen der Stadt in der Bestenliste durchaus schon mal als solcher zu werten. Laut ADFC-Unterlagen ist dies seit Jahren bisher keiner Stadt im Main-Tauber-Kreis gelungen. Ausschlaggebend dafür ist die notwendige Teilnehmerzahl.

Und die Note muss man in Relation setzen. So hat die Stadt Karlsuhe, die oft die Bestenliste anführt, auch „nur“ eine 3,1 erhalten, gefolgt von Münster mit 3,2.

Würzburg, das sich seit Langem um Verbesserung bemüht und eine radfahrerfreundliche Stadt werden will, landet mit 4,1 ziemlich weit abgeschlagen. Und ehrlich gesagt: Noch ist das Radeln in dieser Großstadt kein Zuckerschlecken – eher ein waghalsiges Abenteuer. Aber viele Baustellen künden dort von zukünftigen Veränderungen. Ich bin gespannt.

Gespannt bin ich auch darauf, wie die Stadt Wertheim mit der Auswertung der ADFC-Umfrage umgeht. Die Ergebnisse sollen in einen bereits in Angriff genommenen Maßnahmenkatalog einfließen. Hebel zum Ansetzen gibt es laut ADFC-Test einige, wie „öffentliche Fahrräder“ und „Fahren im Mischverkehr“. In diesen beiden Rubriken hat die Stadt laut Fahrradklima-Test echten Nachholbedarf.

Aber ausgerechnet die letztgenannte Rubrik hat es in sich, wenn man Verbesserungen anstrebt. Da sind an einigen Stellen (beispielsweise auf dem Fünf-Sterne-Radweg „Liebliches Taubertal nahe Bahnhof und Tauberbrücke) wirklich kreative Lösungen gefragt, die den Stadtsäckel nicht überstrapazieren und am Ende alle zufrieden stellen. Und vielleicht verbessert sich Wertheim dann bei der nächsten ADFC-Umfrage in zwei Jahren um ein paar Zehntel.

