Eine Region blüht wieder auf

Wertheim. „Der Waldmacher“ lautet der Titel des Films, der in der VHS-Reihe an diesem Dienstag um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 19. Mai, um 20.30 Uhr im Roxy gezeigt wird.

Das Thema Aufforstung wird nicht nur angesichts des Klimawandels heftig diskutiert. Auch der Landwirtschaft könnte sie helfen. Denn mit den wieder wachsenden Bäumen gesunden auch die Ackerböden. Wie das geht, zeigt der Dokumentarfilm von Volker Schlöndorff.

Wie es in der Ankündigung der Kinowelt-Verantwortlichen heißt, kommt 1981 der Australier Tony Rinaudo als junger Agrarwissenschaftler in den Niger, um die wachsende Ausbreitung der Wüsten und das Elend der Bevölkerung zu bekämpfen. Radikale Rodungen haben das Land veröden lassen und einst fruchtbare Böden ausgelaugt. Doch Rinaudos Versuche, die Wüste durch das Pflanzen von Bäumen aufzuhalten scheitern. Nahezu alle seine Setzlinge gehen wieder ein. Doch dann bemerkt er unter dem vermeintlich toten Boden ein gewaltiges Wurzelnetzwerk – eine Entdeckung, die eine beispiellose Begrünungsaktion zur Folge hat und unzähligen Menschen neue Hoffnung schenkt.

Oscar-Gewinner Volker Schlöndorff widmet seinen ersten Dokumentarfilm dem Lebenswerk von Tony Rinaudo, der seit Jahrzehnten gemeinsam mit afrikanischen Bauern eine simple Schnitttechnik praktiziert und verbreitet. In beeindruckenden Bildern lässt er die Zuschauer daran teilhaben, wie dank der Passion eines Mannes eine ganze Region wieder aufblüht.

Tony Rinaudo wurde 2018 für sein Engagement mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt.