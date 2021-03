Mondfeld. Über 100 Jahre lang fand sich in der Ecke der oberen Mauer des Mondfelder Friedhofs eine Steintafel als Erinnerung an „Wassili Nikaudin“, der am 1. August 1917 verstorben war. Die tragische Geschichte um seinen Tod geriet über die lange Zeit in Vergessenheit.

Im Herbst 2020 entstand im Bereich, in dem die Steintafel angebracht war, ein neues Urnengrabfeld, weshalb man die Tafel entfernen musste. „Uns war aber klar, dass die Tafel zur Dorfhistorie gehört und wir ihr eine neue Stelle geben müssen“, erklärt Ortsvorsteher Eberhard Roth im FN-Gespräch. Was konkret mit Nikaudin passiert sei, wisse man jedoch nicht mehr.

Ursprünglich wollte man die Steinplatte restaurieren lassen. „Der beauftragte Wertheimer Steinmetz erklärte uns aber, die Tafel sei so verwittert und die Prägung so stark ausgewaschen, dass eine Restaurierung nicht möglich ist.“ Deshalb habe sich die Ortsverwaltung entschieden, die Platte neu anfertigen zu lassen. Die neue Tafel fand ihren Standort an prominenter Stelle neben dem Friedhofskreuz in der Mitte des Friedhofs. „Die Tafel ist etwas Historisches, das man bewahren muss und das die Besucher auch sehen sollen.“

Tod in der Arrestzelle

Vor einigen Wochen wurde die Erinnerungstafel nun an ihren neuen Ort angebracht und weckte bei vielen Mondfelder die Frage, wer Wassili Nikaudin war. Die Antwort auf diese Frage findet sich im Wertheimer Stadtarchiv in Bronnbach. In einer regionalen Tageszeitung vom Freitag, 3. August 1917, findet sich gedruckter Fraktur-Schrift eine Meldung in der Kategorie „Allerlei aus nah und fern“. Die Meldung ist auf den 2. August 1917 datiert und berichtete vom Vorfall, jedoch ohne Namen zu nennen. Bezieht man das Mondfelder Sterberegister mit ein, ergibt sich ein persönlicheres Bild. In der Meldung heißt es, „ein bei einer hiesigen Frau in Arbeit stehender Russe, verweigerte die Arbeit und musste ob seiner Widerspenstigkeit in den Ortsarrest verbracht werden.“

Beim Reinigen der Arrestzelle morgens gegen 10 Uhr habe er sich den Anordnungen des Wachmanns widersetzt. Er habe ein in der Wand befestigtes Eisen herausziehen und den Wachmann damit angreifen wollen. „Der Wachmann musste in äußerster Notwehr von seiner Waffe gebrauch machen, der Schuss ging durch den Körper des Russen, der sofort tot war“, heißt es weiter in der damaligen Meldung.

Eine Sterbeurkunde vom 15. August 1917 berichtet in schöner Sütterlinschrift Details über den Toten. Es heißt dahin, das Großherzogliche Badische Amtsgericht in Wertheim habe den Tod des russische Kriegsgefangenen Nummer 290, Landwirt Wassili Nikaudin, 36 Jahre alt, mitgeteilt. Der Russe, griechisch-katholischer Religion, war an seinem Heimatort Schklowh Gouvernement Saratow gemeldet. Er war mit Warwara Nikaudina verheiratet, wobei das „a“ am Namensende auf die weibliche Person hinweist.

Nikaudin war Sohn des Landwirts Esram Nikaudin. Seine Mutter war unbekannt. Zu seinem Tod heißt es, dieser sei in Mondfeld im Rathaus am 1. August des Jahres 1917 vormittags um 10 Uhr eingetreten. Unterzeichnet wurde das Dokument von Wilhelm Grein.

Der Zeitungsmeldung ist zu entnehmen, dass es in Folge des Schusses zu einem weiteren tragischen Tod kam. Nachdem die Kugel Nikaudin durchdrungen habe, „durchschlug sie die schwere Eichentür und traf eine auf der anderen Seite der Straße vorübergehende, etwa 27-jährige Frauenperson aus Rauenberg.“

Unglücklich getroffen

Sie sei so unglücklich getroffen worden, dass sie nur noch einige Schritte machen konnte und ausgerufen habe „Helft mir doch“. Dann sei sie tot zusammengebrochen. Die Frau war wegen einer Befragung nach Mondfeld bestellt worden. Ihr wurde „sträflicher Umgang mit Russen und daraus resultierende Folgen vorgeworfen.“

Wertheims Stadtarchivarin Anna Berger sagt im FN-Gespräch dazu: „Ich vermute aufgrund der Formulierung mit den Folgen, die Frau könnte von einem Russen schwanger gewesen sein.“ Ob dies tatsächlich der Fall war, könne man aber heute nicht mehr prüfen, da die Gerichtsunterlagen im Archiv fehlen. Laut Sterberegister handelte es sich bei der getöteten Frau um die Tagelöhnerin Philomena Breitenbach, 27 Jahre alt und römisch-katholisch. Sie wurde in Rauenberg geboren und lebte auch dort. Ihre Eltern waren der Tagelöhner Michael Josef Breitenbach und seine Ehefrau Helene Breitenbach, geborene Heuster. Philomena Breitenbach starb laut dem Dokument am 1. August des Jahres 1917 vormittags um 10 Uhr auf der Mondfelder Ortsstraße.

Laut Stadtarchivarin Berger ließe sich daraus schließen, dass es sich um die Frau handeln müsse, von der im Artikel die Rede ist. Der Eintrag im Sterberegister war ebenfalls von Wilhelm Grein unterzeichnet. Das Dokument stammt vom 8. November 1917. Der Grund der Verzögerung zwischen Todestag und Eintrag im Sterberegister bei beiden Getöteten sah Berger in der Untersuchung des Gerichts. „Dessen Sterbemeldung erfolgt erst, nach dem die Untersuchung abgeschlossen war“, vermutete sie.