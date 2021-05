Eine Herberge für Insekten

Wertheim. Ein selbstgebautes Insektenhotel hat Nabu-Mitglied Jürgen Weimann kürzlich aufgestellt. Weitere Mitgliedern waren ihm dabei behilflich. Nach dem Einschlagen des Pfahls wurde das massive Hotel an diesem angeschraubt. Anschließend wurden Nistkästen für Fledermäuse in rund sechs Metern Höhe an einer Wildkirsche aufgehängt. Die Naturschützer sind gespannt, ob das Angebot von Insekten und Fledermäusen angenommen wird, denn oft regiert die Natur anders, als Menschen sich das vorstellen. Bild: Nabu Wertheim

