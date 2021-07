Eine Geschichte vom Überlebenswillen

Wertheim. Diese Woche zeigt die Vhs den neuen Film von Regisseur Vadim Perelman um einen jungen Juden, der sich als Perser ausgibt, um im KZ zu überleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1942: Der junge Belgier Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) will sich in die Schweiz absetzen. Auf der Fahrt tauscht er mit einem anderen Fahrgast einen Laib Brot gegen ein Buch persischer Mythen. Der Konvoi wird von SS-Truppen gestoppt, die Juden werden auf der Stelle hingerichtet. Gilles kann sich nur mit einer Lüge retten: Er behauptet Perser zu sein. Rottenführer Max Beyer zögert nur deshalb, stellte der SS-Hauptsturmführer Koch (Lars Eidinger) doch demjenigen zehn Dosen Fleisch in Aussicht, der ihm einen „echten Perser“ bringt. Koch hegt den Wunsch nach dem Krieg nach Teheran auszuwandern, um ein deutsches Restaurant zu eröffnen. Dafür will er Farsi lernen. Im Durchgangslager muss sich Gilles vor Koch beweisen. Er gibt sich als Reza Joon aus, ein Name, den er im Buch aufgeschnappt hat. Seine Lüge untermauert er dadurch, dass sein Vater zwar Perser sei, er jedoch nur in Wort die Sprache gelernt habe. Obwohl er nur wenige Brocken der Farsi-Sprache spricht, soll er fortan nach getaner Arbeit in der Küche dem Hauptsturmführer Koch die Sprache beibringen. Je länger er versucht eine Sprache zu lehren, die er selbst nicht beherrscht, desto mehr erfindet er eine Fantasiesprache und hat Probleme die Kontrolle über seine Lügen zu behalten. Derweil wird er täglich Zeuge der Gräueltaten des Nationalsozialistischem Regimes im KZ.

Inspiriert von wahren Begebenheiten, schuf Regisseur Vadim Perelman („Haus aus Sand und Nebel“) mit „Persischstunden“ ein spannendes, wendungsreiches Drama, das eine packende und emotionale Geschichte vom menschlichen Überlebenswillen erzählt. In den Hauptrollen beeindrucken Lars Eidinger („25 km/h“) und Nahuel Pérez Biscayart, die literarische Vorlage lieferte Wolfgang Kohlhaase. Weltpremiere feierte der Film auf der Berlinale 2020.