Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pilotprojekt „Warum immer ich?“ - Heilbronner Präsidium will im Austausch mit jungen Leuten Akzeptanz und Vertrauen in die Polizeiarbeit stärken – auch in Wertheim Eine Chance, „Fronten aufzubrechen“

Polizeibeamte führen im Regierungsviertel einen Demonstranten ab. Für den Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker geht sehr viel über Kommunikation und gegenseitige Akzeptanz. Deswegen will er mit dem Projekt „Warum immer ich?“ einen neuen Weg mit Pilotcharakter einschlagen – zunächst in Wertheim und in Heilbronn. © DPA