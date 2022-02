Einbruch in Kleingartenanlage

Reinhardshof. Unbekannte brachen am Wochenende in eine Kleingartenanlage auf dem Reinhardshof ein. Insgesamt vier Parzellen an der Charles-de-Gaulle-Straße wurden durch die Täter zwischen 14 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag ausgeräumt. Die Einbrecher knackten diverse Vorhängeschlösser und entwendeten Gerätschaften und Gegenstände im Wert von über tausend Euro. Um das Diebesgut von den Gartenparzellen zur Straße zu transportieren und dort zu verladen verwendeten die Täter Schubkarren. Aufgrund der Menge nutzten die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger.

Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

