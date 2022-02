Wertheim. Unbekannte brachen am Wochenende in eine Kleingartenanlage auf dem Wertheimer Reinhardshof ein. Insgesamt vier Parzellen an der Charles-de-Gaulle-Straße wurden durch die Täter zwischen 14 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag ausgeräumt. Die Einbrecher knackten diverse Vorhängeschlösser und entwendeten Gerätschaften und Gegenstände im Wert von über 1000 Euro.

