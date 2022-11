Lindelbach. Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in ein Haus in Lindelbach ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zum Gebäude in der Weinbergstraße und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sollen sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1