Einblick in die neu eingerichteten Räume

Wertheim. Einblick in die Räume des Malteser Hospizdienstes St. Veronika in der Brückengasse 12 in Wertheim erhalten Interessierte bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 30. April, ab 11 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, wurden bereits Ende des vergangenen Jahres die neuen Diensträume von den Ehrenamtlichen des Malteser Hospizdienstes mit großem Engagement umgestaltet und renoviert: Es kamen neue Farben an die Wände, die Sanitäranlagen wurden erneuert und Böden ersetzt.

Unterstützer

Besonders aktiv waren dabei Edith und Helmut Scheurich sowie von Ernst Karwath, welche die Arbeiten auch koordiniert haben. Auch der Heizungs- und Klimatechnikbetrieb Prokopp aus Reicholzheim, die Firma Fliesen Saalmüller aus Dörlesberg und der Malerbetrieb Goldschmitt aus Dörlesberg haben die Umbauarbeiten tatkräftig unterstützt. Sie stellten Arbeitskräfte und Material als Spende zur Verfügung. Die Weberei Pahl aus Külsheim und die Firma Helios Dr. Bulle spendeten dem Hospizdienst neue Geschirrtücher und Thermoskannen. Ein Unterstützer, der nach Angaben der Verantwortlichen nicht benannt werden möchte, hat durch eine nicht Geldspende im fünfstelligen Bereich für finanzielle Unabhängigkeit beim Umzug gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neue Diensträume waren notwendig geworden, da die Gruppe der Ehrenamtlichen wächst, die Angebote der Trauerarbeit ausgedehnt wurden und die „Letzte Hilfe“-Kurse sehr gut angenommen werden. Auch soll ab dem 1. September wieder ein Hospizkurs stattfinden. Dazu kann nun der neue Schulungsraum genutzt werden. Anmeldung ist bereits unter Telefon 09342/ 8593163 möglich.

Information über Angebote

Am Tag der offenen Tür können sich alle Interessierten über die Hospiz- und Trauerarbeit der Malteser sowie über deren weitere Angebote informieren. Neben Speisen und Getränken werden Handmassagen und Einblicke in die Aromatherapie angeboten.

Um 14 Uhr werden bei einem Gottesdienst Dr. Mätzke und H. Buhleier gemeinsam die Räume der Malteser segnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3