Ein Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität

Wertheim. Bereits zum fünften Mal findet die Lichteraktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ am Freitag, 12. November 2021, auf dem Wertheimer Marktplatz statt. Alle, die ein Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und ein Miteinander setzen wollen, treffen sich dazu um 18 Uhr. Dort zünden sie Kerzen an, die vor Ort kostenlos ausgegeben werden.

Die Initiative zur Aktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ haben in diesem Jahr Elvira Ungefucht, Diakonin der Pfarrgemeinde Wartberg, Reinhardshof und Vockenrot des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim, sowie die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis ergriffen. In ihrem Aufruf heißt es: „Für uns alle ist Wertheim unser Zuhause. Die Krisen in der ganzen Welt und der politische Diskurs in unserem Land haben Einfluss auf unser Miteinander hier in Wertheim. Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen, dass wir uns nicht entzweien lassen. Die Menschen in Wertheim sollen sich wohlfühlen und in Freundschaft und Frieden miteinander leben dürfen.“ Umso mehr freut es die Organisatoren, dass in diesem Jahr die Veranstaltung wieder vor Ort stattfinden kann. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auf dem Marktplatz gegen eine Spende warmen Apfelsaft.

Aufgrund der Pandemielage weisen die Veranstalter darauf hin, dass dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, eine Maskenpflicht gilt.

Dem Bündnis für die Gemeinschaftsaktion gehören an: Diakonisches Werk, Evangelischer Kirchenbezirk Wertheim, Evangelische Jugendkirche, Katholische Kirchengemeinde Sankt Venantius, Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe, Stadt Wertheim, Berufliches Schulzentrum, Comenius Realschule, Apfelsaftprojekt des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, Förderverein offene Jugendarbeit, Integranz-Initiative, Jugendhilfe Creglingen, Mosaikverein Wertheim, Russisch-Orthodoxe Gemeinde und „ der Verein „Willkommen in Wertheim e.V.“ pm

