Wertheim. Inspiriert durch die verwaiste Wertheimer Innenstadt, entstand im Wertheimer Atelier für Farbästhetik in den vergangenen Wochen eine Themenausstellung „Fundstücke“.

„Es geht darum, leere Schaufenster und nicht so dekorative Winkel und Plätze in Wertheim in einen neuen Kontext zu setzen“, beschreibt Künstlerin Ruth Roth die Ausstellung. Dank eines Ladenbesitzers in der Maingasse 26 kann eine kleine Auswahl der Motive dort ab Samstag, 27. Februar, gesehen werden, die Hauptschau gibt es auf www.ruth-roth.com/Aktuelles.

Die Ausstellung von Ruth Roth zeigt Fotocollagen mit natürlichen Materialien. © Ruth Roth

Ruth Roth lädt ein zu einem Stadtbummel der anderen Art, auf der Suche nach den Schönheiten auf den „zweiten Blick“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausstellung will neue Sichtweisen auf Wertheims Schaufenster und auf stille, verlassene und vernachlässigte Winkel lenken – stellvertretend für alle Kleinstädte im Land, in denen in dieser Zeit die Schaufenster verhängt und verwaist zurückgelassen wurden.

Entstanden sind Fotocollagen mit natürlichen Materialien, die auf humorvolle Weise tänzerische Leichtigkeit in die Tristesse der momentanen Schaufenstersituation bringen. Devise ist: „Sehen statt Shoppen!“.

Die Schönheit des Morbiden hat immer wieder Künstler inspiriert und der Ästhetik des Nichtbeachteten soll mit dieser virtuellen Ausstellung Aufmerksamkeit geschenkt werden. rr