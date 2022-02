Wertheim. Die Zeichen stehen landesweit zwar auf Öffnung, aber in Wertheim sind die Infektionszahlen nach wie vor auf hohem Niveau. „Wir müssen deshalb alles daransetzen, die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung weiterhin zu erhalten“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein in der jüngsten Beratung des Corona-Lenkungsstabs.

Die Landesregierung ist am Mittwoch mit einer neuen Corona-Verordnung zur weniger strengen Warnstufe zurückgekehrt. Seitdem gilt in vielen Lebensbereichen 3G. Damit haben neben Geimpften und Genesenen auch wieder nichtimmunisierte Menschen mit Testnachweis Zutritt zu Gastronomie, Kultur, Freizeit und Sport. Im Einzelhandel sind alle Beschränkungen aufgehoben, lediglich die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Gleichzeitig rollt die Omikronwelle fast ungebremst weiter: Am Donnerstag waren in Wertheim 631 Menschen quarantänepflichtig. Das ist laut Ordnungsamtsleiter Volker Mohr „ein Wert auf Rekordhöhe“, zumal bei den Infektionszahlen von einer enormen Dunkelziffer auszugehen sei. Die Wahrscheinlichkeit, von der hochansteckenden Virusvariante erwischt zu werden, sei sehr hoch.

Einige Namen tauchten bereits zum zweiten Mal auf der Quarantäneliste auf. Besonders gefährdet seien erkennbar Familien mit Kindern im Kita- und Schulalter. Deshalb hoffte der Ordnungsamtsleiter, dass die bevorstehenden Faschingsferien etwas Beruhigung bringen.

Die Stadtverwaltung Wertheim wird ihre Schutzmaßnahmen in vollem Umfang aufrechterhalten. Besprechungen finden überwiegend digital statt, viele Beschäftigte arbeiten im Homeoffice. Wo dies nicht möglich ist, werden getrennte Teams gebildet, die sich möglichst nicht durchmischen. „Diesen Vorsichtsmaßnahmen ist zu verdanken, dass der Städtische Bauhof einsatzbereit war, als es am Montag an die Beseitigung der Sturmschäden ging“, verdeutlichte Bürgermeister Stein die Notwendigkeit dieses Kurses.

An der 3G-Regelung für Rathausbesucher hält die Stadtverwaltung ebenso fest wie an der FFP2-Maskenpflicht. Auch diese Regeln sollen helfen, die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. „Ich bin jeden Morgen froh, wenn ich ein einsatzfähiges Mitarbeiterteam beieinander habe“, sagte Volker Klein, der Leiter des Bürger-Service-Zentrums.

