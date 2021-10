Ein Unternehmer aus Leidenschaft

Wertheim. Seit über 70 Jahren produziert die Straub Beauty Group Körperpflege und Kosmetikartikel. Über 50 Jahre lang begleitete und formte Walter Hendriok das Unternehmen und setzte neue Ideen um.

Heute kann er sich zurücklehnen und sein Lebenswerk betrachten, das er in die Hände seiner beiden Söhne Jelto und Markus Hendriok übergeben hat. „Ich bin sehr stolz auf meine Söhne. Sie haben es geschafft, das Unternehmen erfolgreich zu leiten und in die nächste Generation zu führen – in jeder Hinsicht“, betonte Walter Hendriok. Besonders freut ihn, dass bereits die vierte Generation nämlich seine Enkelin Julia Hendriok (Leitung Produktionsplanung und Steuerung) und sein Enkel Justin Graw (Junior Key Account Manager) im Unternehmen tätig sind.

Der Seniorchef der Straub Beauty Group feiert in seiner Wahlheimat Spanien seinen 90. Geburtstag. © Straub

Walter Hendriok leitete Straub Beauty Group seit 1968 als geschäftsführender Gesellschafter. Nach dem Tod seines Schwiegervaters, des Firmengründers Adolf Straub, führte er ab 1980 das Unternehmen zum heutigen Erfolg.

Seinen Geburtstag feiert Walter Hendriok, zusammen mit seiner aus Deutschland angereisten Familie, in Spanien. Nach der Übergabe der Geschäftsleitung an die Söhne Jelto und Markus Hendriok zog es Walter Hendriok zusammen mit seiner Frau Renate nach Spanien an die Costa Blanca, wo er seit Jahren ein Haus besitzt. Im Jahr 2017 verlor Walter Hendriok nach über 50 Ehejahren sein Frau Renate.

Geboren am 25. Oktober 1931 in Oberlangenau in Niederschlesien, war Hendrioks Kindheit von Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit geprägt. Schon mit sieben Jahren verlor er seinen Vater, sein Bruder fiel im Krieg. Wie so viele Vertriebene wurden auch Walter Hendriok und seine Mutter zwangsumgesiedelt. Die verlorenen Schuljahre holte Hendriok in einem Internat in Wilhelmshaven nach. Er studierte später an der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie in Isny im Allgäu. Dort lernte er auch seine Frau Renate kennen, die er 1958 heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und inzwischen vier Enkel und zwei Urenkel hervor.

Perfekte Ergänzung

Nach dem Abschluss als Chemieingenieur 1956 arbeitete Hendriok zwei Jahre lang im Forschungslabor der Süddeutschen Kabelwerke in Mannheim, wechselte nach seiner Hochzeit in die vom Schwiegervater geleitete Firma. Dies erwies sich als eine gute Verbindung, denn zu der kaufmännischen Ausbildung von Adolf Straub war der Techniker Walter Hendriok die perfekte Ergänzung.

Bereits zwei Jahre nach seinem Einstieg zog das Unternehmen aus der kleinen Wehrmachtsbaracke in der Alten Steige in die neuen Produktionshallen in der Erlenstraße. Weitere zwölf Jahre später waren die Räumlichkeiten erneut zu klein. Der stufenweise Umzug in die Otto-Schott-Straße, dem heutigen Standort, erfolgte ab 1972.

Neben seinem unternehmerischen Wirken, war Walter Hendriok auch über 40 Jahre Mitglied im Lions Club, mehr als 25 Jahre im Aufsichtsrat der Volksbank und ist bis heute ein Förderer der lokalen Vereine.

Die IHK Heilbronn-Franken zeichnete ihn mit der Ehrenmedaille in Gold für seine Verdienste als langjähriger Vertreter der Industrie für den Main-Tauber-Kreis aus.

Neben den beruflichen Erfolgen ist Walter Hendriok eines besonders wichtig: seine Familie. Seiner Frau Renate ist er besonders dankbar dafür, dass sie ihm immer den Rücken freigehalten habe.

Langeweile kennt Walter Hendriok auch im Alter von 90 Jahren nicht. Er geht zahlreichen Hobbys nach und erfreut sich guter Gesundheit. Für seinen großen internationalen Freundeskreis hat er immer Zeit. Als Naturfreund hegt und pflegt er seinen mediterranen Garten mit vielen exotischen Pflanzen, Palmen, Südfrüchten und Kräutern. Früchte und Kräuter wiederum finden Verwendung in seiner weiteren Leidenschaft: dem Kochen. Auch die spanische historische Kulturgeschichte hat ihn schon immer fasziniert. Schon die Hochzeitsreise führten ihn und Frau Renate nach Mallorca. In den folgenden Jahren haben die beiden viele Urlaube in Spanien verbracht. So ist es kein Zufall, dass Spanien seine zweite Heimat geworden ist.

Bodenständig sind die Wünsche, die der 90-Jährige für die Zukunft hat: „Vor allem wünsche ich mir Gesundheit – für meine Familie, unsere Mitarbeiter und für unser Unternehmen und mich.“ Wenn Walter Hendriok das so sagt, wird einmal mehr klar, was ihm das Unternehmen bedeutet: Es ist weit mehr als ein Lebenswerk – es ist pure Leidenschaft, Unternehmertum durch und durch. sbg