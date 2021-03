Wertheim. Groß und grün saß er am Samstag mitten auf dem Marktplatz und wünschte frohe Ostern: Der Dürer-Hase in der Interpretation des Wertheimer Künstlers Otmar Hörl. Gemeinsam mit einem blumenhaften Ostergruß lud der Hase die Marktbesucher zu einem österlichen Selfie für eine Grußkarte aus Wertheim ein.

„Ostern in Wertheim – wir tun was“, stellt Innenstadtmanager Christian Schlager sein Motto vor. Als immer klarer wurde, dass die üblichen Osteraktionen und auch der Ostermarkt wohl entfallen müssten, habe man überlegt, welche Aktionen man pandemieunabhängig für die Wochen vor dem Fest planen könnte.

Bei einem Besuch in der Galerie von Otmar Hörl, der auch den Wertheimer Optimisten entworfen hat, entdeckte Schlager den großen grünen Hasen und wusste sofort, dass er diesen für den grünen Markt haben will. Ursprünglich entwarf Hörl den Hasen 2003 für das Jubiläum des „Großen Rasenstücks“ von Albrecht Dürer in Nürnberg. Damals setzte er 7000 kleine Hasen auf den Hauptmarkt der Dürer-Stadt. Und schuf eben auch einige große.

Einer davon zieht bereits um 9 Uhr am Samstagmorgen zwischen den Marktständen auf dem Wertheimer Marktplatz alle Blicke auf sich. Schnell wird der dazugestellte Sessel besetzt. Zunächst von den Ladenbetreibern, später von den Kunden. Alle sind begeistert von diesem besonderen Ostergruß, den man gleich an Freunde in alle Welt weiterleiten kann. Auf den Hasen selbst durfte man sich leider nicht setzen – so verlockend es war. Immerhin ist die Skulptur mehrere 1000 Euro wert. Deshalb könne der Hase auch nicht bis Ostern als Fotomotiv stehen bleiben, bedauert Schlager. Da sei die Gefahr der Beschädigung zu groß.

Ein Platz im Schaufenster

Aber der Innenstadtmanager hat eine Lösung gefunden, dass man das nette Tierchen zumindest noch bis Ostern bestaunen kann. Im Schaufenster der ehemaligen Boutique „Respect“ in der Maingasse wird er bis zum Fest eine Bleibe finden.

Als weitere Aktionen sind die Prämierung der in einem Wettbewerb gestalteten Wertheimer Optimisten am 13. März und Ostereiersuchen in den Schaufenstern der bereits geöffneten Geschäfte geplant. nads