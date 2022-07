Ein Oberbürgermeister geht in die Luft

Höhefeld. Mit einer kleinen Überraschung endete am Sonntagabend in Höhefeld die 47. Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft. Vorab spielten neun Mannschaften an sechs Tagen um den Pokal. Der wurde Sonntagspätnachmittag an den SV Eintracht Nassig übergeben. Der Gastgeber selbst, der SV Höhefeld, feierte gleichzeitig mit der Stadtmeisterschaft sein 50-jähriges Bestehen. Er ist fußballerisch in eine Spielgemeinschaft integriert. Doch die Kickers DHK schieden leider in der Vorrunde aus.

Immer mit dabei, auch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der für den FC-Wertheim-Eichel ans Leder trat. Nicht nur er erlebte am Sonntag gegen 18 Uhr eine schöne Überraschung, als zum Abschluss der 47. Wertheimer Stadtmeisterschaften zwei Heißluftballons in die Höhe gingen. Mit an Bord war auch der Ehrenvorssitzende des SV Höhefeld, Hans-Dieter Friedrich. Die Fahrt der Ballons endete in Birkenfeld. / hei

