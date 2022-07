90 Jahre ist Elsa Betzel an diesem Donnerstag auf der Welt. Viele Jahrzehnte davon verbrachte sie in Höhefeld. Geboren wurde die Jubilarin in Steinbach bei Würzburg. Nach der Hochzeit bezog sie mit ihrem Mann sein Elternhaus, in dem sie noch heute mit ihm gemeinsam lebt.

Elsa Betzel wurde als zweites Kind und ältestes Mädchen geboren. Sie hatte noch zwei jüngere Brüder. Ihr 1897

...