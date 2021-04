Zunächst vielen Dank für diesen Bericht über das Eltern-Netzwerk, den Abdruck der „Tweets“ und die klare Aussage im Kommentar.

Da ich selbst diese Netzwerke nicht benutze, war ich schockiert über Inhalt und Sprache in diesen „Dialogen“.

Über den Gebrauch des Begriffes „Konzentrationslager“ äußerte ich mich bereits in meinem Leserbrief vom 23. März 2021 im Zusammenhang mit der „Schuhaktion“. Vielleicht hätte ich da schon deutlicher werden müssen und hätte darauf hinweisen sollen, dass diese „besorgten“ Eltern in der Zeit des Faschismus und der Konzentrationslager ganz schnell zum Schweigen gebracht worden wären. Muss man denn Begriffe wie Faschismus oder Drohungen und Beleidigungen gegen Schulleiter oder Oberbürgermeister nutzen, um Aufmerksamkeit zu erhalten?

Eltern müssen sich um ihre Kinder kümmern, müssen für sie sorgen und müssen für sie Vorbild sein. Was für ein Vorbild sind diese Eltern? Wie sollen diese Kinder lernen, was Toleranz heißt, wenn sie von ihren Eltern hören, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man Andersdenkende als Idioten und als Faschisten beschimpft oder sie bedroht? Von der Verrohung der Sprache ist es ein kleiner Schritt zur tätlichen Gewalt. Ich habe lange gezögert, ob ich einen zweiten Leserbrief zu diesem Thema verfasse. Aber der Argumentation, dass man auf diese „Querdenker“ und Coronaleugner nicht reagieren soll, kann ich nicht mehr folgen. Ich befürchte, dass sich diese Gruppe durch die fehlende Kritik an ihrer Form des Protestes in ihrer Haltung bestärkt fühlt. Deshalb nahm ich Kontakt mit verschiedenen Mitgliedern des Gemeinderates auf und bat sie, in diesem Gremium öffentlich Stellung zu nehmen gegen diese sprachlich verrohten und inhaltlich skurrilen Äußerungen.

