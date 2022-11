Ein Kind – oder 14 Tonnen Steak

Wertheim. Es war ein Anblick, den es im Convenartis Kleinkunstverein schon länger nicht mehr gab: ein voll besetztes Haus. Dafür hatte die Kabarettistin Inka Meyer gesorgt, die bereits zum zweiten Mal in Wertheim auftrat. Sie nahm die Zuschauer plaudernd mit in ihr Leben als kinderlose Frau in ihren Vierzigern und dabei mit zahlreichen Spitzen die aktuelle gesellschaftliche Situation analysierte – vom Stress in der Leistungsgesellschaft über die Freuden und Herausforderungen des Elternseins bis hin zu fragwürdigen Produkten „nur für Frauen“. Dabei brachte die Kabarettistin die Zuschauer immer wieder herzhaft zum Lachen.

Gleich am Anfang beantwortet sie die wichtigsten Fragen zu ihrer Person, die immer wieder gestellt werden: 43, gewollt kinderlos, in Friesland aufgewachsen und beschreibt dann die Lebensweise des friesischen Menschenschlags. Dort komme man mit einem Wort mit vier Buchstaben aus: „Moin“. Daraus folge der kategorische Imperativ: „Dein Moin soll immer das Moin der anderen sein.“

Im Mietverfahren

Auch wenn sie keine Kinder hat, kann sie viel über den Nachwuchs berichten, hat sie doch in ihrem Freundeskreis ganz viele „Elternfreunde“. Bei denen mietet sie dann ab und zu ein Kind, um etwas Schönes mit ihm zu unternehmen. „Die Eltern verleihen das immer gern“, erzählt sie von ihren Erfahrungen.

Besonders hat es ihr der kleine Emil mit seinen Lebensweisheiten angetan. Dieser hat ihr einmal erklärt, dass sie doof sei. Als die Mutter eine Entschuldigung einforderte, kam prompt die Antwort: „Ich entschuldige mich, dass du doof bist.“

Die Kabarettistin nerve, dass sie sich immer für die eigene Kinderlosigkeit rechtfertigen müsse. Immerhin sei Kinderlosigkeit auch gut fürs Klima. Ein Kind verursache so viel CO2 wie die Produktion von 14 Tonnen Steak. Seit ihr Mann – Philipp Weber, seines Zeichens selbst bekannter Kabarettist – das wisse, könne er wesentlich besser ohne schlechtes Gewissen Fleisch essen. Sie selbst sei Vegetarierin. Dies hindert Meyer aber nicht daran, sich über Vegetarier lustig zu machen und sich zu fragen, warum Veganer eigentlich immer Produkte bräuchten, die Fleischprodukte simulieren.

Ums Essen geht es auch in dem E-Mail-Verkehr der Eltern einer Kindertheatergruppe. Anhand der Frage „Bio-Obst-Kiste oder Obst aus dem Supermarkt“ deckt sie wunderbar den Irrsinn einiger Diskussionen in Elterngruppen auf.

Generell nimmt Inka Meyer jede Bevölkerungsgruppe aufs Korn und auch gerne sich selber. So können sich die Zuschauer in vielem wiederfinden. Etwa in ihrer zweiten Bühnenfigur, die sie mitgebracht hat. Ignaz, ein gestresster Workaholic, der 65 Stunden in der Woche arbeitet, seinen Chef hasst und schließlich die Auszeit beim Waldbaden sucht.

Unter die Lupe nimmt die Künstlerin, die ganz ohne Requisiten und Kostüme nur durch fröhliches Plaudern, Gestik und Mimik ihrer Zuhörer in ihren Bann zieht, im weiteren Programm auch Produkte nur für Frauen. Und erzählt etwa, wie sie auf einmal völlig aus dem körperlichen Gleichgewicht kam, weil sie auf einer Tournee statt ihrer Vitamine für Frauen die für Männer mitgenommen habe, die den Testosteron-Spiegel erhöhen sollen. Und natürlich lobt sie den Stift nur für Frauen – nicht als sie selbst, sondern durch Amazon-Rezensionen, die Frauen zitieren, die durch den Stift erst zu ihrem wahren Selbst gefunden hätten.

Bahn schenkt Lebenszeit

Das politische Zeitgeschehen ist ins Programm eingebunden, nicht direkt, aber durch die Auswirkungen auf sie und ihre Alter Egos: Da geht es zunächst um die Bahn, die es schaffe, in einem Jahr statistisch sieben Jahre Verspätung zu haben. Wie aus allem kann Inka Meyer daraus etwas Positives ableiten: „Da wird mir Lebenszeit geschenkt.“ Sie paart das mit einem Tipp für ihre „Elternfreunde“: „Wenn ihre pubertierende Göre nervt, lassen sie Bahn fahren, sie kommt dann als Abiturientin wieder zurück.“

Andererseits sei es ja so, dass aktuell eher die Kinder ihre Eltern erziehen, Stichwort „Fridays for Future“. Sehr amüsant ist auch ihre Inszenierung eines Gesprächs zwischen zwei Teenies in der S-Bahn.

Nach zwei Stunden hat jeder im Saal herzhaft gelacht und sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Es war ein gelungener Kabarettabend.

Wer den Auftritt von Inka Meyer verpasst hat, aber erleben möchte, für den hat die Kabarettistin abschließend noch einen Tipp: Am 10. Februar gastiert sie im „Bockshorn“ in Würzburg.