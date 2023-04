Ein gelungenes Zeitporträt des Reinhardshofs

Reinhardshof. „Der Reinhardshof – Die Wurzel der Wertheimer Glasindustrie“ lautete der Titel einer Führung, welche die Wertheimer Volkshochschule am Sonntag mit Bernd Wolz angeboten hat. Der Kreuzwertheimer ist sehr interessiert an Geschichte und Geologie und teilte dieses Wissen humorvoll und fundiert mit den Teilnehmern. Doch auch diese wussten einiges zu berichten, sodass man gemeinsam bei dem zweistündigen Rundgang ein gelungenes Zeitporträt schuf.

Viele der Teilnehmenden hatten persönliche Beziehungen zum Reinhardshof und dessen Geschichte: Eine Frau kam als Heimatvertriebene hier an und erinnerte sich, wie sie bei den strengen Frankensteiner Schwestern in den Kindergarten ging und sich jeden Mittwoch auf den Kakao freute. Andere erzählten, wie sie auf den Wiesen spielten, neben denen Luftabwehrraketen untergebracht waren, und wie sie die abhebenden Helikopter der US-Streitkräfte beobachteten. Ein Herr arbeitete in der Zeit der amerikanischen Stationierung in den Peden Barracks, ein anderer kam selbst als Teil der Streitkräfte nach Wertheim und fand hier seine neue Heimat. Manche besuchten die Soldaten bei Tagen der offenen Tür, etwa nach dem Ostergottesdienst oder am 4. Juli.

Und natürlich sind Wertheimerinnen und Wertheimer viele mit der Glasindustrie verbunden. Auf deren Spuren hatte Wolz in den vergangenen Jahren bereits drei Führungen angeboten. Was aber mancher heute nicht mehr weiß: Obwohl die Glashütte in Bestenheid entstand, liegt der Ursprung der Glasindustrie in der Main-Tauber-Stadt auf dem Reinhardshof und zwar in einem heute unscheinbar wirkenden Gebäude am Ende der Theodor-Heuss-Straße. Es trägt noch aus Zeiten der US-Amerikaner die Hausnummer 109. Damals war es unter „Halle 6“ bekannt.

Die Geschichte des Reinhardshofs ist viel älter. Ursprünglich handelte es sich um ein fürstliches Gut. So ging der Weg der Führung anfangs auch nicht ins Industriegebiet, sondern hinaus in die Natur. Hinter den Schrebergärten liegt der eigentliche „Reinhardshof“, auf dem in früheren Jahrhunderten Schafszucht betrieben wurde.

In den 1930er wurde das Land dann an die Stadt beziehungsweise die damalige Reichsluftwaffe verkauft. Diese bauten unter anderem Hangars und eine Landebahn dort, wo nun Firmen und ein Fitnessstudio ansässig sind. Einen der heutigen Kreisverkehre habe seinerzeit ein großes Hakenkreuz geschmückt, berichtete Wolz von Erzählungen eines Bekannten.

So kam es, dass die Amerikaner auf dem Reinhardshof 1952 die Infrastruktur vorfanden, um selbst einen Stützpunkt zu errichten. Bis es soweit war, ist zwischen 1945 und 1951 allerhand passiert. Zunächst brachte man nach der Kapitulation des Deutschen Reichs kriegsverschleppte Zwangsarbeiter am Reinhardshof unter, dann die Flüchtlinge aus den Ostgebieten.

Diese brachten die Glasindustrie mit. Und so begannen Rudolf Brand und Karl Schneider, gerade aus dem Osten geflüchtet, in besagtem Haus in der Theodor-Heuss-Straße die Produktion. Hierzu hatte der gebürtige Wertheimer Hermann Götz, damaliger Landrat des Kreises Tauberbischofsheim tatkräftig beigetragen. Gemeinsam fuhren die Männer 1948 nach Karlsruhe, um die Genehmigung für eine Glashütte zu bekommen. Gleichzeitig suchten sie Glasfachkräfte und einen Leiter, den sie in Dr. Fritz Friedrichs fanden. Aus Platzgründen wurde die gewünschte Glashütte nicht am Reinhardshof geplant, sondern in Bestenheid. Außerdem wurde bereits über die eventuelle Übernahme des Geländes durch die Amerikaner gemunkelt, die dann letztlich 1952 erfolgte.

Nun ging alles in atemberaubender Geschwindigkeit: Die Glashütte wurde im Oktober 1949 genehmigt, und am 19. April 1950 das erste Mal Glas gestochen. Gleichzeitig schuf man innerhalb eines Jahres Wohnraum für die Glasarbeiter: die heutigen Doppelhäuser zwischen dem Zieglerweg und dem Haslocher Weg in Bestenheid.

Als die Ankunft der US-Streitkräfte näher rückte, mussten außerdem die am Reinhardshof untergebrachten Heimatvertriebenen eine neue Bleibe finden. So entstanden innerhalb von 15 Monaten die als „Bundessiedlung“ bekannten Mehrfamilienhäuser in Bestenheid. „Wenn man muss, dann geht es auch“, kommentierte Wolz die heute rasant scheinende Geschwindigkeit.

Seinen Vortrag unterlegte der Referent geschickt mit alten Fotografien und spätestens, als eine Teilnehmerin auf dem Bild von gerade angekommenen Flüchtlingen ihre Taufpatin erkannte, merkte man, wie die Vergangenheit in die Gegenwart reicht. Oder, wie Wolz in seinen abschließenden Worten bemerkte: „In verworrenen Zeiten ist das Wertheim von heute entstanden. Es ist gigantisch, was damals in kürzester Zeit geschaffen wurde. Aber man darf nicht vergessen, dass dem viel Leid vorausging und es hier am Reinhardshof viele schlimme Schicksale gab. Vielleicht ist die Lehre: Auch aus Schlechtem kann Gutes erwachsen.“

„Können Sie das nochmals anbieten?“, wurde Bernd Wolz während der Führung immer wieder von Teilnehmern gefragt. Termine gibt es noch nicht, aber Wolz zeigte sich interessiert und es bleibt zu hoffen, dass es noch viele Angebote zu diesem wichtigen Teil Wertheimer Identität gibt.