Ein Gedenkstein für Helga und Lore Dostmann auf dem Sonderrieter Friedhof

Sonderriet. Ein neuer Gedenkstein auf dem Sonderrieter Friedhof erinnert an einen schrecklichen Unfall, der vor 79 Jahren zwei Mädchen im Dorf das Leben kostete. Augenzeugen berichten von diesem „vermutlich schrecklichsten Tag in der Sonderrieter Geschichte“, wie Ortsvorsteher Udo Kempf heute sagt.

Es war der 5. Mai 1942 – ein Tag wie jeder andere. Die Kinder des Jahrgangs 1933 und 1934 hatten Nachmittagsunterricht im Schulhaus. Um etwa 15 Uhr hatten die Schüler Pause und spielten auf dem Schulhof hinter dem alten Rathaus. Heute befindet sich dort der Mehrgenerationenspielplatz.

Der Stein erinnert an die Schwestern, die 1942 bei einem Flugzeugabsturz getötet wurden. © Birger-Daniel Grein

Damals waren dort der Sportplatz und eine Sandgrube. Kirche und Kindergarten gab es 1942 noch nicht. Auf der Fläche waren Wiesenstücke mit Obstbäumen.

Am Himmel sahen die Kinder drei Flugzeuge. Flieger waren ein gewohnter Anblick, da es auf dem Reinhardshof eine Flugschule gab. An jenem Nachmittag saßen in zwei der Flugzeuge Flugschüler und im dritten ein Fluglehrer. Plötzlich beobachteten die Schüler zusammen mit ihrer Lehrerin, Frau Reuter, wie im Gewann Nußbaumäcker, ungefähr 100 Meter außerhalb vom Bräunlesweg das Flugzeug eines Flugschülers notlanden musste und sich dabei überschlug. Die Lehrerin konnte ihre Schützlinge anfangs kaum zurückhalten, einige seien in Richtung der Absturzstelle gerannt. Als diese auf Höhe der heutigen Kindergartentreppe waren, flog das zweite Flugzeug über den Friedhof und streifte einen großen Birnenbaum. „Der Flieger stürzte ebenfalls ab, oder musste notlanden“, gibt Kempf die Erzählungen wider. Die Maschine ging auf dem heutigen Kindergartengelände herunter und kam in einer Scheune zum Stehen. „Es war die Scheune von Gerhard Kraft, die jetzt außerhalb von Bräunlesweg steht. Sie stand vor dem noch heute dort befindlichen Hühnerstall von Oswald Kraft.“ Den Kindern und ihrer Lehrerin bot sich ein furchtbares Bild. „Eine Schülerin und ein Schüler, Inge Kraft, heute Kempf, und Horst Kempf erlitten schwerste Verletzungen. Ihre Beine waren mehrfach gebrochen.“ Glücklicherweise haben beide Kinder überlebt. „Die Narben sind heute noch bei Inge Kempf auf dem Bein sichtbar.“

Für zwei Kinder kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Die Geschwister Helga und Lore Dostmann wurden von dem Flugzeug überrollt und getötet.“ Helga war damals elf Jahre alt und passte auf ihre eineinhalbjährige Schwester Lore auf. „Sie waren in der Sandgrube und wollten sich in Sicherheit bringen. Der Kinderwagen blieb an der Sandgrube unbeschädigt.“

Es war für den kleinen Ort, aber besonders für die Familie Dostmann, eine unvorstellbare Tragödie. „Die Mutter der beiden Geschwister Anna Dostmann war auf dem Acker an der Neunkirchener Straße und wurde von einem Sonderrieter Mitbürger auf dem Fahrrad verständigt.“ Nach der schrecklichen Nachricht vom Tod der Kinder habe deren Vater Nikolaus Dostmann die Truppe verlassen, um nach Sonderriet zu seiner Frau und Familie zu eilen.

„Dies hatte die Folge, dass er unter Fahnenflucht stand. Auf Fahnenflucht steht zu Kriegszeiten der Tod durch Erschießen“, sagt Kempf. Dies habe die Familie sicherlich aufs Äußerste belastet. „Ein Vorgesetzter hatte ein Einsehen und begnadigte ihn.“ Der Pilot, der die Unglücksmaschine flog, habe nach seiner Genesung die Familie Dostmann besucht und sich entschuldigt. Auch der abgestürzte Flugschüler überlebte den Absturz.

Zum Jahrestag

Die Idee, einen Gedenkstein beim Ehrenmal zu errichten, entstand im Ortschaftsrat, nachdem Udo Kempf das Unglück anlässlich des Volkstrauertags im vergangenen Jahr aufgegriffen hatte. Ziel war es, den Stein bis zum Jahrestag des Unglücks 2021 aufzustellen, was dank der großzügigen Spende von Heinz Dostmann, dem Bruder der getöteten Mädchen, möglich war.

Über die Spende wurde auch die Reinigung der anderen Gedenksteine des Ehrenmals und die Aufarbeitung der Schrift finanziert. An dem neuen Gedenkstein wird noch ein Foto der Mädchen als Keramikdruck angebracht.