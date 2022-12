Ein Erfolg, der einige Jahre auf sich warten ließ

Viele Jahre beschäftigte das Thema der fehlenden Sitzgelegenheiten in der Innenstadt sowohl den Stadtmarktingverein als auch den Innenstadtmanager. In diesem Jahr wurden die ersten Parkbänke aufgestellt. Doch wie geht es weiter?

Wertheim. Edgar Beuchert hat noch bis zum Jahresende die Leitung der Wohnbau GmbH und Stadtentwicklungsgesellschaft inne. Sein Rat an seinen Nachfolger: Die Innenstadtentwicklung nicht aus dem Auge verlieren. Dass die Attraktivität des Altorts gesteigert wird, sieht Beuchert als eine der großen Herausforderungen der Zukunft an.

Noch Mitte November konnte es sich Innenstadtmanger Christian Schlager auf der Bank am Grafschaftsmuseum bequem machen. Inzwischen sind alle Sitzgelegenheiten im Winterquartier. © Heike Barwoski

Zwei, die sich darum redlich bemühen, sind Bernd Maack als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins sowie Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager. Sie kümmerten sich beispielsweise um mehr Sitzgelegenheiten für die Altstadt. Nicht selten war es bei schönem Wetter vor allem in der Nähe vom Straßenverkauf zu beobachten, dass Bänke und Stühle fehlten. Die Menschen saßen auf Treppenstufen oder auf Fenstersimsen, um ihr Eis zu schlecken.

In diesem Sommer wurden mehrere hochwertige Bänke rund um den Markt aufgestellt. Grund genug für die Fränkischen Nachrichten, gemeinsam mit einem der Initiatoren, Christian Schlager, eine erste Bilanz der Aktion zu ziehen.

Prototyp

Wie Schlager berichtet, wurden die Bänke in mehreren Tranchen bestellt. Als erstes zog ein Prototyp der Bank „Corona“ auf den Markt. „Mittlerweile hat sich auch dafür ein Sponsor gefunden“, so Schlager. Denn alle Bänke wurden durch Spenden finanziert. Insgesamt acht Sitzbänke, die Platz für jeweils vier Leute bieten, bereicherten Ende des Sommers das Stadtbild und wurden rege genutzt.

Allerdings war die Anschaffung der letzten Sitzgelegenheiten etwas teuerer, weil die Kosten für das hochwertige Holz, das Metall und den Transport inzwischen deutlich gestiegen sind. „Das war keine große Differenz. Sie wurde sowohl vom Stadtmarketingverein und der Stadt beglichen“, sagt Schlager. Er bezeichnet den Ausgleich als „Begleitfinanzierung“. „Entscheidend ist, das ein Sponsor den Großteil des Anschaffungspreises für eine gute, aber dadurch nicht sehr günstige Bank hinlegt.“ Für die freiwilligen Geldgeber habe sich der Betrag für eine Bank nicht geändert. Er bleibt bei 1400 Euro.

Im Winterlager

Derzeit sind die acht Bänke im Winterlager, genauso wie die nicht verankerten Stühle. „Die Einlagerung ist nötig, weil der Winter den Bänken sicherlich zusetzen würde“, so Schlager.

Im Unterschied zu einer günstigen Kiefernholzbank aus dem Baumarkt muss „Corona“ aus FSC-zertifiziertem Hartholz nicht behandelt werden. Die 14 Lattenroste, aus der die Parkbank besteht, könnten edel verwittern oder, um den optischen Neuzustand zu erhalten, jedes Jahr geölt werden. „Ich denke, wir werden einen Mittelweg gehen, also erst einmal nichts machen. Und irgendwann, wenn sie sehr verwittert aussehen, kommt die erste Ölung.“

Wäre es da nicht sinnvoller gewesen Metallbänke zu kaufen? Schlager verneint. Denn die hätten verschraubt werden müssen. Außerdem: Auch Metall muss gepflegt werden. „Wenn die Hütten für den Weihnachtsmarkt aufgestellt werden, sind diese Bänke dann durchaus im Weg. Deshalb haben wir uns für Bänke entscheiden, die eben nicht verschraubt werden müssen“, erklärt der Innenstadtmanager. Angst, dass die Bänke entwendet werden könnten, hat er nicht. Die hochwertigen Sitzgelegenheiten haben ein sehr hohes Eigengewicht, so dass sich der Abtransport recht schwierig gestaltet.

Die meisten der acht Bänke werden ab kommenden Frühjahr auf dem Marktplatz, in der Brückengasse, vor dem Grafschaftsmuseum und dem Spitzen Turm stehen.

Finden sich weitere Geldgeber, wird sich deren Anzahl natürlich deutlich erhöhen. „Wir sind immer offen für Spenden“, sagt Schlager.

Die Stadt nimmt am Programm „Zukunftsfähige Innenstadt“ teil und hat vor kurzem den Bewilligungsbescheid bekommen. „Da sind dann noch ein paar Bänke drin“, freut sich Schlager. Weil das Programm „Zukunftsfähige Innenstadt“ über mehrere Jahre geht, schätzt der Burg- und Innenstadtmanager, dass noch einmal acht Parkbänke finanzierbar sind. „Spätestens dann können wir das als absolute Erfolgsgeschichte werten – was wir aber eigentlich jetzt schon machen. Zumal es sehr wertige Sitzgelegenheiten sind.“

Im Minium wären es dann in ein paar Jahren 16 Parkbänke, die den Besuchern Platz zum Verweilen bieten würden.

Nach Meinung des Innenstadtmanagers reichen diese für die Innenstadt dann tatsächlich aus. Sie könnten dann unter anderem auch in der Eichel- oder Maingasse aufgestellt werden, wo bisher überhaupt keine Sitzgelegenheiten existieren. „Ich kann es nicht verhehlen, ich freue mich riesig über den Erfolg“, sagt Schlager.

An eine Ausweitung der Standorte sei jedoch nicht gedacht. „Wir haben an der Peripherie ja Bänke stehen“, so Schlager. Zu finden sind diese beispielsweise entlang der Tauber. Ob diese recht unbequemen und nicht besonders ansehnlichen, teilweise ohne Lehne ausgestatteten Sitzgelegenheiten ausgetauscht werden, darüber konnte Schlager nicht sagen. „Natürlich kann man Bänke an jeder beliebigen Stelle aufstellen, wie beispielsweise eben am Main oder an unseren Wanderwegen.Ein Zuviel an Sitzgelegenheiten gibt es also nicht.“

Himmelsliegen an der Tauber

Gerade an Wanderwegen oder schönen Aussichtspunkten könnte man nachsteuern. Meist sind es Privatinvestoren, die Bänke für bestimmte Stellen sponsern. Zu finden sind sie unter anderem auf Reicholzheimer Gemarkung mit wunderschönem Blick über die Weinberge in Richtung Kloster Bronnbach. „Ich finde es immer gut, wenn das Geschenk in den öffentlichen Raum abstrahlt und alle etwas davon haben“, sagt Schlager.

Schon länger Thema waren auch die aufzustellenden Himmelsliegen. Das sind große, geschwungene Holzbänke, die auch unter der Bezeichnung „Waldsofa“ oder „Sonnenliege“ bekannt sind.

Von Anfang an war es in Wertheim geplant, zwei solcher großen Liegen aufzustellen – gegenüber dem Rathaus an der Tauber und auf der Burg. Weil die Möbel drehbar sind, haben sie einen massiven Sockel, der ein Fundament benötigt.

„Auf der Burg hätte man tatsächlich nur mit schwerem Gerät und Kran die Bank an Ort und Stelle schaffen können. Das hat keinen Sinn gemacht. Deshalb haben wir beide Bänke jetzt in der unteren Stadt platziert“, erklärt Schlager das veränderte Vorgehen.

Beide stehen vor der Main-Tauber-Halle nahe der Fußgängerbrücke Richtung Rathaus – direkt in der Wiese. „Mit einem Mörderblick auf Rathaus und die Burg“, schmunzelt Schlager. Weil beide Sitzgelegenheiten drehbar sind, können Sonnenanbeter den Stand der Bank anpassen.

Kurvenvariante

Weil auf der Burg selbst aber der Blick über die Altstadt eine Drehbarkeit der Bank nicht erfordert, hat man sich für eine Kurvenvariante entschieden. „Die konnten wir dann auch problemlos hochschaffen.“

Die Bank ist vom Altanen-Tor in Richtung Burgrundgang auf dem ersten Plateau zu finden. Von hier bietet sich eine herrliche Aussicht auf Main und Stadt. Bezahlt hat die Stadt diese drei Bänke.

„Ich wäre nicht unglücklich, wenn sich jemand von den bereits vorhandenen Bänken inspirieren lassen würde, dem eine größere Spende vorschwebt. Ein Standort ist dann auch schnell gefunden“, sagt Christian Schlager und lächelt ein klein wenig schelmisch.