Wertheim. Beim Gedenkgottesdienst des Malteser Hospizdienstes St. Veronika in der Venantius-Kirche in Wertheim wurde an die 110 Verstobenen erinnert, die vom ambulanten Hospizdienst 2021 begleitet wurden. Die Feier stand unter dem Motto „Baum des Lebens“.

Dazu passend hatten die Ehrenamtlichen Gaby Gauger und Olaf Nadler einen Lebensbaum aus Holz in Lebensgröße vom Forstamt in Lohr ausgeliehen. Eigene Gedanken der Ehrenamtlichen Dr. Horst Müller und Gaby Gauger waren zu Beginn und zwischen den Predigten des Gottesdienstes eingebaut. Pfarrer Banschbach sprach über den Baum der Erkenntnis im Alten Testament. Pfarrer Kappe nahm Bezug auf die Schilderung im Neuen Testament, als Zachäus auf einen Ölbaum stieg, um Jesus zu sehen.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die feierliche Vorlesung der Namen der Verstorbenen. An den Baum des Lebens hatten die Hospizhelfer Blätter gehängt. Ein Blatt für jeden Verstorbenen. Nach dem Gottesdienst durfte die Blätter zusammen mit einer Gedenkkerze mit der Aufschrift“ Du fehlst“ und einem kleinen Anhänger in Form eines Lebensbaumes von den Angehörigen mitgenommen werden.

Mit dem Gedicht von Jürgen Zink „was ich Dir wünsche“ und dem Segen für alle endet der gut besuchte Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde er von Marlene Knodel.

Nach dem Gottesdienst trafen sich Angehörige und Hospizhelfer noch zu einem kleinen Umtrunk. Gewürdigt wurden von den hauptamtlichen Mitarbeitern Doris Adam, Gaby Gauger, Meike Diehm, Dr. Horst Müller, Olaf Nadler und Brigitte Winkler für die Vorbereitung des Gottesdienstes, Pfarrer Banschbach und Pfarrer Kappe sowie alle Ehrenamtlichen, die für die Malteser in Wertheim tätig sind und Schwerstkranke sowie Sterbende begleiten.

Weitere Auskunft über dieses Angebot gibt es unter Telefon 09342/8593163 oder Gabriele.Muempfer@malteser.org.