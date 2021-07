Ein Abschluss unter schwierigen Bedingungen

Bestenheid. Statt einer großen gemeinsamen Feier gab es für die Absolventen der Comenius-Realschule Wertheim am vergangenen Freitag viele kleine würdevolle Feiern zur Vergabe ihrer Abschlusszeugnisse. Verabschiedet wurden rund 180 Absolventen des Realschulabschluss und 27 Absolventen des Hauptschulabschlusses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Realschulrektorin Katrin Amrhein: „Heute ist euer großer Tag, an dem ihr endlich eure Zeugnisse bekommt.“ Sie betonte, wie schwierige es für die Schüler war, den Abschluss unter diesen herausfordernden Bedingungen einer Pandemie mit all ihren Einschränkungen im schulbetrieb zu erhalten. „Weil ihr das geschafft habt, schafft ihr alles, was ihr euch vornehmt.“ Sie war sich sicher, dass alle Absolventen ihre Träume verwirklichen können. Anhand ihres eignen Lebenslaufs, über Haupt- und Realschule, Berufsausbildung und Abi, zeigte sie auf, dass der Weg nicht vorgezeichnet sein muss, sondern alle Möglichkeiten offen stehen. Die Zeugnisse übergab sie zusammen mit den jeweiligen Klassenlehrern.

Die Absolventen der Comenius-Realschule Wertheim (Notendurchschnitt und Auszeichnung) 10A, Klassenlehrerin: Bernadette Latka: Sean Allen, Eiersheim, Erva Ayik, Reinhardshof (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Markus Bauer, Bestenheid, Davut Can, Grünenwört, Tjard Diehm, Hasloch (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Fan Fabig, Mondfeld, Paula Flicker, Grünenwört (Preis, Notendurchschnitt 1,4), Moritz Freund, Wertheim, Paula Guelyan, Bestenheid (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Mertay Gürler, Freudenberg (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Julius Hendriok, Wertheim (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Adrian Hirrlinger, Altfeld, Vanessa Karl (Preis, Notendurchschnitt 1,7), Altenbuch, Senanur Kizildeniz, Wertheim, Jennifer Mönch Fana, Freudenberg, Natascha Müller, Werbach (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Paula Pink, Wertheim (Preis, Notendurchschnitt 1,6), David Russu, Bestenheid (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Clara Sadowski, Nassig, Samira Schleining, Reinhardshof (Preis, Notendurchschnitt 1,6) Stella Schnabel, Kreuzwertheim, Philipp Schwarm, Mondfeld, Stephanie Schwarzkopf, Wartberg, Fabian Szczuka, Bestenheid, Mona Weber, Dörlesberg (Preis Notendurchschnitt 1,7) Thirukkumaran Yogendran, Wartberg 10B, Klassenlehrer: Matthias Giese: Albert Akst, Vockenrot, Meryem Ceritli, Grünenwört, Dennis Eyrich-Liebetruth, Erlenbach, Joel Frazzitta, Kreuzwertheim, Louis Graat, Urphar (Preis, Notendurchschnitt 1,4), Alessia Guerra, Kreuzwertheim, Tobias Jaeger, Kreuzwertheim, Jannik Kempf, Nassig, Robin Kettner, Reicholzheim (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Matthias Klöckner, Gamburg (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Bastian Kohrmann, Dietenhan (Preis, Notendurchschnitt 1,5), Rene Meisenzahl, Kreuzwertheim, Lea Michel, Wertheim (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Robin Michel, Vockenrot (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Lars Münkel, Steinbach (Preis, Notendurchschnitt 1,1), Maxim Noack, Wertheim, Evelyn Reiter, Nassig, Lena Rexroth, Steinmark, Tim Saalmüller, Wessental, Luca Schlör, Reicholzheim (Preis, Notendurchschnitt 1,7), Felix Schumacher, Reicholzheim, Jannis Schumacher, Reicholzheim, Lukas Segner, Röttbach, Kenny Siebe, Triefenstein, Jonas Spiegl, Wertheim (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Marcel Vollhardt, Nassig (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Florin Wenzel, Wertheim 10C, Klassenlehrerin: Tanja Bannwarth: Elias-Jakob Arnold, Bettingen, Andreas Aust, Reinhardshof, Jasmin Becker, Wartberg, Sharona Blum, Dietenhan (Preis, Notendurchschnitt 1,8), Leonie Dries, Lindelbach (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Valentin Hergenhan, Bettingen, Timo Kirchner, Freudenberg, Bennet Kohrmann, Dietenhan (Lob, Notendurchschnitt 2,2), David Kospach, Urphar (Preis, Notendurchschnitt 1,4), David Mangold, Dertingen, Ahing Massiha, Wartberg, Nina Mattern, Dertingen (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Hendrik Ort, Hasloch, Andrea Ostertag, Wartberg (Lob, Notendurchschnitt 2,1), Denis Pobric, Sonderriet, Marcel Reimche, Bestenheid, Chiara Sambataro, Dietenhan, Kevin Scheffler, Wartberg, Alexander Schmidt, Bestenheid, Isa Smekal, Lindelbach (Preis, Notendurchschnitt 1,0), Marie Widmeier, Bestenheid. 10D, Klassenlehrerin: Steffi Hesse: Sophia Ascher, Kreuzwertheim, Emil Bentivoglio, Wertheim, Larissa Bierbaum, Wertheim, Hannes Blank, Sonderriet (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Henrik Blank, Sonderriet (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Johannes Diehm, Eichel (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Antonia Dosch, Kreuzwertheim, Christina Dumke, Reicholzheim (Preis, Notendurchschnitt 1,9), Felix Geißler, Dörlesberg, Julia Hoffmann, Hasloch, Louis Jung, Nassig, Isabel Kafara, Kreuzwertheim (Preis, Notendurchschnitt 1,5), Emma Krüger, Kreuzwertheim, Tim Mahler, Wertheim, Jermaine-Patrice Rahothan, Stadtprozelten, Dennis Reger, Vockenrot, Eric Senfleben, Röttbach (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Nora Spielmann, Röttbach (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Leon Tschöp, Sonderriet, Silas Wojcik, Sonderriet (Preis, Notendurchschnitt 1,4), Thomas Zimpel, Eichel (Lob, Notendurchschnitt 2,0) 10E, Klassenlehrer: Daniel Schäfer: Sawar Al Hassan, Wertheim, Karolina Aljonkin, Reinhardshof, Christina Dechant, Wartberg (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Kayahan Esel, Freudenberg (Lob Notendurchschnitt 2,2), Paul Friedrichs, Esselbach (Lob, Notendurchschnitt 2,1), Edwin Gebel, Bestenheid, Jasmin Götz, Sonderriet (Preis, Notendurchschnitt 1,6), Pia Gräder, Oberwittbach, Josephina Kempf, Karbach (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Michelle Kessler, Kreuzwertheim, Feyza Kizildeniz, Hasloch (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Elya Komarov, Nassig, Marico Neumann, Bestenheid, Timo Nichelmann, Dörlesberg, Karolina Palka, Faulbach, Sina Rudolph, Reinhardshof (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Svenja Salomon, Wertheim, Jezabel Stadter, Wertheim, Celine Stegbauer, Freudenberg, Marcel Werner, Wartberg, Nina Winterholler, Bestenheid 10S, Klassenlehrerin: Anja Herter: Elena Amend, Sachsenhausen (Preis, Notendurchschnitt 1,8), Sajra Babaca, Wartberg (Preis, Notendurchschnitt 1,7), Jasmin Beer, Hundheim (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Artalina Bimbashi, Bestenheid, Bastian Böhme, Freudenberg (Preis, Notendurchschnitt 1,9) , Emelie Böspflug, Bestenheider Höhe, Laura Dieser, Reinhardshof (Lob, Notendurchschnitt 2,1), Paula Elbert, Unterwittbach, Levin Gegenwarth, Waldenhausen (Preis, Notendurchschnitt 1,9), Nils Hilgner, Höhefeld, Michael Kalenski, Wartberg (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Jan Erik Katt, Waldenhausen (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Harun Keles, Hasloch, Luca Sue Kellner, Wertheim (Preis, Notendurchschnitt 1,4), Alina Mandefro, Wertheim (Preis, Notendurchschnitt 1,8), Evelin Neb, Reinhardshof, Julian Pernfuss, Bestenheid (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Leander Pröhl, Hasloch, Paula Schaber, Sachsenhausen (Preis, Notendurchschnitt 1,8), Antonia Schäfer, Bestenheid (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Robin Scharnbacher, Höhefeld, Eva Schaub, Kreuzwertheim (Preis, Notendurchschnitt 1,4), Pauline Scheurich, Bestenheid (Lob, Notendurchschnitt 2,0), Linda Spiegl, Sonderriet (Preis, Notendurchschnitt 1,4), Elisa Spielmann, Bettingen (Preis, Notendurchschnitt 1,7), Tabea Ulusoy, Reinhardshof (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Alisa Winterholler, Wartberg 9F (Hauptschulzweig), Klassenlehrerinnen: Elsa Bube und Anne-Marie Lutz: Rahel Bühn, Schollbrunn (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Alex Bulba, Wartberg, Adelina Ciontos, Richelbach, Yasmeen Dakouri, Wartberg, Sahra Elibol, Wertheim, Sascha Engelgard, Bestenheider Höhe, Isabel Erbes, Bestenheid (Lob, Notendurchschnitt 2,1), Adem Erol, Faulbach, Kimberly Fleck, Bettingen, Max Gebert, Hasloch, Almina Genc, Bestenheid, Maria Gennaro, Mondfeld, Lucas Gundelsweiler, Bestenheid, Marcel Hock, Dörlesberg, Sara Idris, Reinhardshof, Jana Kohlhepp, Boxtal, Max Lenz, Bestenheid, Enrico Mehl, Bestenheid, Franziska Miller, Kreuzwertheim (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Leni Pakebusch, Wartberg, Michelle Panitz, Wertheim, Sali Roos, Wartberg, Gianpaolo Schwarz, Bestenheid, Sahra Seker, Wartberg, Abel Tamas, Wertheim, Mariella Wiegand, Lindelbach, Selin Yigit, Lindelbach

Und die ließen keinen Zweifel daran, wie stolz sie auf ihre Schüler und deren Leistungen sind. Es sei eine tolle Zeit mit ihnen und ein tolles letztes Jahr gewesen, sagte beispielsweise Bernadette Latka. „Ihr seid mein Glück gewesen“, so die Klassenlehrerin der 10A. Aus diesem Grund habe sie ihnen im Video (die Schüler erhielten zur Erinnerungen einen Stick mit den Botschaften der Lehrer) eine kleine Unterrichtsstunde zum Thema Glück eingefügt.

Preise und Belobigungen

Es gab für die Absolventen zahlreiche Preise und Belobigungen.Isa Smekal erreichte die Note 1,0. Lars Münkel (1,1), Louis Graat, Paula Flicker, Luca Kellner, David Kospach, Eva schaub, Linda Spiegel, Silas Wojcik (alle 1,4) gehörten ebenso zu den besten Schülern des jahrgangs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den besten Hauptschulabschluss erreichte Isabel Erbes mit einem gesamtnotendurchschnitt von 2,1.