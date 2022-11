„Eight4fun“ statt „Free Spirit“

Wertheim. Wie der Veranstalter jetzt mitteilt, muss der Auftritt der Band „Free Spirit“ in der Reihe „Local Heroes“ am 3. Dezember im Convenartis Kleinkunstverein ausfallen. Ein Band-Mitglied ist erkrankt . Doch es gibt Ersatz durch eine andere lokale Band: „Eight4fun“ treten ab 20 Uhr im Gewölbekeller in der Mühlenstraße 23 auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Eight4fun“ ist eine Coverband, die Songs von den 60er Jahren bis heute im Programm hat. Die Band spielt live, ohne Playback. „Was aus den Lautsprechern kommt, ist alles handgemacht“ heißt es auf der Homepage der sechsköpfigen Gruppe.

Die Zuhörer dürfen sich beispielsweise über Klassiker wie „Hit the road Jack“ und „Stand by me“ freuen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Classic Rock Night Flight Orchestra - Zwischenlandung im Odenwald Mehr erfahren

Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse.