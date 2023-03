Eigenes Festbier für Feuerwehr Urphar/Lindelbach

Urphar/Kreuzwertheim. Zu einem richtigen großen Fest gehört auch das eigene Festbier. Davon sind die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Urphar/Lindelbach überzeugt. Deshalb brauten sie am 14. März für ihre Feier zum 150-jährigen Bestehen vom 2. bis 5. Juni ihr ein eigenes Festbier in der Spessart Brauerei Kreuzwertheim ein. Eingebraut wurde es am 14. März. Am Dienstag nun kamen Vertreter des Festausschusses zur „Zwischenverkostung“ in die Brauerei.

Dabei berichteten sie zusammen mit Brauereigeschäftsführer Friedrich Wilhelm, wie es zu der Aktion kam. Abteilungskommandant Markus Korteneck erklärte, für das Jubiläumsdatum ziehe man den Gründungstag der Abteilung Urphar heran, die etwas älter sei als die inzwischen aufgelöste eigenständige Abteilung Lindelbach. Die Idee für das eigene Festbier sei bei einem Treffen des Festausschusses mit dem Geschäftsführer der Brauerei entstanden. Wilhelm: „150 Jahre Feuerwehr sind nicht alltäglich. Daher passt auch ein nicht alltägliches Bier.“

Der Kommandant und Holger Götzelmann, „Bierkommandant“ im Festausschuss, betonten, das eigene Festbier gebe dem Fest etwas Besonderes. Im November 2022 verkosteten Mitglieder des Festausschusses verschiedene Biere. Beim Probieren seien sich alle einig gewesen, was den Geschmack des Gerstensafts angeht. Die Vertreter der Brauerei und des Festausschusses – neben den bereits Genannten war auch Detlev Dosch und Lukas Scheurich dabei – betonten unisono, ein Festbier solle gefällig und süffig sein sowie einen geringen Schluckwiderstand und keinen zu starkem Alkoholgehalt haben. Es müsse der breiten Masse beim Fest schmecken. Optimal sei ein untergäriges Bier. Dies mache auch beim Bierabsatz 80 Prozent aus, so Wilhelm.

Ausgewählt für das Feuerwehrfest wurde ein Vollbier mit 4,8 Volumenprozent Alkohol. Es werde eine fein herbe Aromahopfung haben und sei mit lokalem hellen Malz eingebraut, so Wilhelm. Auf Wunsch der Feuerwehr sei es naturtrüb und nicht filtriert. Es sei damit ein klassisches Kellerbier mit klassischem Charakter. „Vor 150 Jahren gab es noch keine Bierfilterung.“

„Insgesamt haben wir 2000 Liter Festbier eingebraut“, so Götzelmann. Sei dieses beim Fest ausverkauft, gebe es andere Biere der Spessart Brauerei. Offiziell angestochen werden soll das Festbier am 3. Juni bei der Begrüßung der Gastwehren um 19 Uhr.

Wilhelm ging auf die Bedeutung der Vereinsfeste ein. Dabei dachte er nicht nur an die große Bedeutung für die Umsätze seiner Brauerei. Nach seiner Meinung schweiße ein Fest die Mitglieder näher zusammen. Auch sei es wichtig für das soziale Miteinander im Verein, berichtete er aus seiner eigenen Erfahrung im Ehrenamt. Eine solche Veranstaltung helfe auch, neue Vereinsaktive zu gewinnen: „Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass die Vereinskultur in Deutschland erhalten wird, dazu sind die Feste wichtig.“

Hinsichtlich der Preiskalkulation fürs Fest verwies Korteneck auf die gestiegenen Kosten in allen Bereichen, die das Fest betreffen. Die Preise werden nicht mit denen bei einem kleinen Maibaumfest vergleichbar sein, stellte er fest.

Seit 1,5 Jahren gibt es bei der Abteilung bereits den Festausschuss für das Jubiläum. Seit Mitte 2022 laufen die intensiven Planungen. Während des Fests wird die Wehr allein über 200 Helferinnen und Helfer nur im Bereich Essen- und Getränkeverkauf brauchen. Hinzu kommen Auf- und Abbau.

Aktuell hat die Feuerwehr-Abteilung 34 Aktive. Zusammen mit Altersmannschaft und Jugendfeuerwehr sind es 88 Mitglieder. „In Urphar helfen die Leute aus allen Vereinen bei den Festen mit“, freute sich Korteneck über die Unterstützung. Die Wehr unterstützte ebenso andere Vereine bei ihren Veranstaltungen. Auch aus Lindelbach habe man Helfer, die nicht bei der Feuerwehr sind.

Beim Fest dürfen sich die Gäste auf Musik, einen Festkommers sowie ein Programm für die ganze Familie freuen. Wie Scheurich erklärte, verzichte man auf eine gedruckte Festschrift. Dafür werde es zum Jubiläum eine neue Internetseite der Abteilung geben, auf der auch die Chronik zu finden sei. 2024 will die Wehr erneut feiern, dann die Indienststellung ihres neuen Einsatzfahrzeugs. bdg