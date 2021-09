Main-Spessart-Kreis. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales verleiht 2022 unter dem Motto „Ehrenamt – damit gewinnen wir alle!“ zum vierten Mal den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt. Mit diesem Preis werden innovative Ideen und Projekte aus allen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements ausgezeichnet.

Ehrenamt ist und bleibt ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Es lebt von guten Ideen und Innovationen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat das noch einmal deutlich gemacht. Umso wichtiger ist es nun, aus den Herausforderungen der letzten Monate den Mut zu neuen Initiativen im Ehrenamt wachsen zu lassen.Wer ein Projekt hat, das zeigt, wie wertvoll bürgerschaftliches Engagement für die Bürger ist und das sich durch eine innovative Idee oder eine modellhafte Initiative auszeichnet, der sollte sich beim Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt 2022 bewerben.

Das Motto ist bewusst einfach und knapp formuliert, aber vielfältig verstehbar. Die Idee kann ansetzen beim Gewinn des Einzelnen, wenn er oder sie sich ehrenamtlich engagiert. Das gilt insbesondere für Personengruppen, die bisher kaum die Möglichkeit hatten, sich ehrenamtlich einzubringen und damit eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe bekommen. Die Idee kann aber auch das lebendige Ehrenamt in der eigenen Organisation im Blick haben oder auch den Gewinn bürgerschaftlichen Engagements für die Gesellschaft insgesamt.

Insgesamt werden in den Kategorien „Innovative Projekte“ und „Neue Ideen“ Preisgelder in Höhe von 75 000 Euro vergeben. Ausgezeichnet werden Personen, Initiativen, Teams oder Organisationen, die innovative, gemeinwohlorientierte Ideen und Projekte in Bayern selbst planen und durchführen. Es ist nur eine Eigenbewerbung möglich.

Die Bewerbungsphase läuft bis 17. Oktober 2021. Der digitale Flyer, weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen sind online unter www.innovationehrenamt.bayern.de verfügbar. lra