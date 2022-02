Ehefrau bedroht und verletzt

Wertheim. Die Ehe war zerrüttet, das Paar lebte getrennt, doch die Streitigkeiten setzten sich fort, unter anderem, wenn der Mann wegen des gemeinsamen Kindes die Mutter aufsuchte. Seitens des Mannes kam es mehrfach zu körperlichen Übergriffen gegen die Frau, die diese jahrelang hinnahm.

Nach einem erneuten Fall im Januar wandte sich die Frau an die Polizei und berichtete von ihren negativen Erlebnissen. Der Vernehmungsbeamte befragte auch den Ehemann, der die Straftaten jedoch bestritt. Die Protokolle gingen an die Staatsanwaltschaft Mosbach, und dort erfolgte die Prüfung, wem und was man glauben kann.

Ergebnis war eine Anklage gegen den Mann wegen Bedrohung in Tateinheit mit Körperverletzung sowie zwei weitere Körperverletzungen, davon ein Mal gefährlich (Werkzeug). Diese drei Fälle unter weiteren von der Frau genannten erschienen der Staatsanwaltschaft am eindeutigsten.

Zu entscheiden hatte das Amtsgericht Wertheim. Es schloss sich im Urteil im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft an und verhängte wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung sowie zwei weiteren Fällen der Körperverletzung eine Strafe von 150 Mal 150 Euro.

Erster Fall im Jahr 2015

Der erste Fall reicht in den Februar 2015 zurück, die Frau war schwanger. Das Paar befand sich auf der Rückfahrt vom Hauptbahnhof Würzburg nach Wertheim. Unterwegs habe ihr Mann das Auto irgendwo an einem Abhang angehalten, sie gewürgt und gedroht, sie „da runter zu werfen“.

Frau gegen Tür geschleudert

2018 zog die Frau in eine andere Wohnung. Die weiteren zwei Fälle ereigneten sich in Wertheim beim Abholen des Kindes. Im Juni 2020 habe ihr Mann dabei unter anderem Vorwürfe zu ihren Unterhaltsforderungen erhoben und sie gegen die Tür geschleudert. Wegen seiner Aggressivität und ihrer Ängstlichkeit habe sie sich nicht getraut, Anzeige zu erstatten. Das sei erst im Januar 2021 geschehen. Anschließend habe sich die Situation gebessert.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung, die Verteidigerin Freispruch aus Mangel an Beweisen. Man habe sich gestritten – aber ohne körperliche Auseinandersetzung. Das Gericht nannte es möglich und nachvollziehbar, dass bei der Frau auch finanzielle Interessen vorliegen. Wie die Wahrheitsliebe des Beschuldigten einzuschätzen sei, habe er bei der Befragung nach seinen finanziellen Verhältnissen gezeigt. Belastend für den Angeklagten wirkte auch eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt: „Wenn ich mit ihr fertig bin, wirst Du sie nicht mehr erkennen.“

Die Richterin legte beiden ans Herz: „Hüten Sie sich, der Tochter etwas Negatives über den anderen zu sagen. Sie wird es auf sich als die Schuldige beziehen.“ goe