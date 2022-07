Edle Tropfen und Keramik am Dertinger "Weipfadla" genossen

Dertingen. Man nehme drei Weinbaubetriebe, eine Brennerei und eine Töpferei, verteile sie gut im Ort und schon ist das „Dertinga Weipfadla“ fertig, Bereits in der vierten Auflage erfolgreich war die Veranstaltung am Wochenende.

Egal ob mit dem Fahrrad, dem Bus oder teilweise auch auf Schusters Rappen: Dertingen war für viele Interessierte ein Anziehungsort aus allen Richtungen. Auch die acht Weinhoheiten aus Franken und Baden fühlten sich als Gäste von Dertingens Weinprinzessin Katharina Flegler sehr wohl beim Gang durch den Ort.

Die Strecke war nur etwa 1200 Meter lang, aber die hatten es in sich. An fünf Stationen konnte man verweilen und die Spezialitäten aus Keller und Küche zu testen. Im Hof von Jochen Hörner kam noch eine weitere Spezialität hinzu, ein in Dertingen gebrannter Whiskey aus Dinkel. Weich und sanft kommt der edle Tropfen auf die Zunge, so das Ergebnis einer Verkostung durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Im Winzerhof Baumann konnte man an einer Jahrgangsprobe teilnehmen oder selbst gebackenen Kuchen genießen. Im Rebenhof der Familie Friedrich drehte sich alles um die Rebveredlung. Gezeigt wurde, wie ein moderner Weinstock auf eine pilzresistente Wurzel aufgepfropft wird, um die Reblaus aus den Weinbergen herauszuhalten. Wer wollte, konnte dabei Weine mit heimischen Speisen genießen, inklusive eines alkoholfreien Seccos, wie Silvia Friedrich, eine Weingästeführerin aus Dertingen, erklärte.

Die Töpferscheibe im Haus hatten die Schwestern Simone und Petra Seubert nicht angeworfen, dafür aber ihren privaten Garten und Keller geöffnet, wo sie die Gäste mit vielen kreativen Ideen aus Ton empfingen. Im dezent beleuchteten Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert kämen die Töpferarbeiten gut zur Wirkung, stellten viele Besucher fest.

Am anderen Ende des Dorfs oder am Beginn, je nachdem wo man in das „Weipfadla“ einstieg, empfing Familie Klüpfel in ihrem Weingut Oesterlein mit frisch zubereiteten Steckerlfisch zu erlesenen Weinen die Gäste. Da Lothar Klüpfel und sein Team über eine erweiterte Schankerlaubnis verfügen, konnten die Besucher in der Heckenwirtschaft auch noch sitzen, als das „Weinpfadla“ geschlossen wurde. Das kam natürlich gut an bei den Gästen, so wie etwa bei Frank und Inge aus Hettstadt. Es sei die außergewöhnliche Atmosphäre, die diese Weinwanderung so einmalig macht, betonten sie. Natürlich hatte das Paar auch eine Karte mit den Stempeln aller fünf teilnehmenden Betriebe dabei, man konnte damit ja viele Preise gewinnen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, erklärte Silvia Friedrich.