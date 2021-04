Echtes Feuerwerk auf der Burg

Wertheim. Die Familienveranstaltung „Feuer und Zauber“ weicht in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in den virtuellen Raum aus. Unter dem Motto „Gemeinsam einen Funken Hoffnung entstehen lassen“ gibt es an diesem Freitagabend ab 21.30 Uhr auf der Videokonferenzplattform „Zoom“ für bis zu 500 Gäste ein Zauber- und Show-Programm, Grußworte sowie Videos der in den vergangenen Jahren beteiligten Künstler.

Zu sehen sind neben den bekannten Künstlern wie den Caldera-Feuerspuckern oder den Fairy Elements auch Zauberer „Bennini“ als Moderator, außerdem gibt es Grußworte unter anderem von Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sowie den Vertretern von Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderen Wertheimer Institutionen. Für die richtige Stimmung für „Feuer und Zauber daheim“ gibt es kostenlos zur Abholung in Jugendhaus und Rathaus Briefumschläge, die eine Wunderkerze, ein Teelicht und ein Erklärungstext enthalten.

Kurzfristig als nicht-virtueller, aber dennoch weit sichtbarer Teil ist ein Feuerwerk auf der Wertheimer Burg dazugekommen, das an diesem Abend zwischen 21.30 und 22 Uhr gezündet werden soll und weniger auf Knall- denn auf spektakuläre Lichteffekte setzt. „Wir wollen zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung brauchen und wollen so wie in der vergangenen Jahren für ein gutes Miteinander aller Menschen in Wertheim und unserer Region eintreten“, heißt es von den Veranstaltern, die zur seit 2011 bestehenden Wertheimer „Integranz“-Initiative gehören und Integration und Toleranz fördern möchten.