Echter Ersatz für Michaelis-Messe nicht möglich

Wertheim. Erneut muss die traditionelle Michaelis-Messe im Herbst wegen der Coronapandemie ausfallen. Wie Bürgermeister Wolfgang Stein in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, sei schon seit Mitte April klar gewesen, dass die Messe 2021 nicht in traditioneller Form stattfinden könne (wir berichteten). Der Messeausschuss habe sich in nicht öffentlicher Sitzung jedoch auch gegen eine abgespeckte Variante in kleinerem Rahmen ausgesprochen. Damit wenigstens die Kinder nicht ganz auf Karussell und Zuckerwatte verzichten müssen, solle es, wie bereits im Vorjahr, am Mainvorplatz ein „Kleines Herbstvergnügen“ geben, mit einigen, wenigen Fahrgeschäften, Buden und Marktständen.

Wie Marktbeschicker und Messebeteiligte im FN-Gespräch bestätigten, hatte die Stadtverwaltung vor der Entscheidung mit ihnen das Gespräch gesucht.

Vertreter der Marktkaufleute

Werner Baumeister, Vertreter der Marktkaufleute, berichtete, dass die Stadt bereits vor rund sechs Wochen die Hygienekonzepte bei den Beschickern angefordert habe. Diese seien umfassend geprüft werden. Bei weiteren Überlegungen sei es darum gegangen, ob man das Risiko einer Messe am traditionellen Standort auf sich nehme oder man erneut in die Innenstadt ziehe. „Eine Veranstaltung in der Stadt wäre eine Win-Win-Situation für die örtliche Gastronomie und die Beschicker“, stellte Baumeister fest. Er selbst habe sich für das Konzept in der Altstadt ausgesprochen.

Die Stadt schreibe gerade alle Marktkaufleute an und frage nach Interesse an einer Beteiligung am „Kleinen Herbstvergnügen“, so baumeister. Doch nicht für alle Händler würde sich eine Teilnahme lohnen. „Einige bieten modische Artikel an und müssten für sehr wenige Verkaufstage im Herbst Saisonware ordern. Ihnen ist das Risiko zu hoch.“ Marktkaufleute könnten sich aktuell keine Experimente leisten, die Kosten verursachen. Er selbst werde das Risiko eingehen. Baumeister verkauft Gewürze.

Freude herrscht darüber, dass die Stadt die Marktkaufleute bei der Ausweichveranstaltung berücksichtigt. „Der Krämermarkt ist der Ursprung der Wertheimer Messe.“ Die Marktkaufleute würden es positiv sehen, dass nun Planungssicherheit herrsche und sie eine Möglichkeit bekommen, ihre Waren anzubieten. Man habe in diesem Jahr generell viele Absagen für größere Veranstaltungen. „Aus unserer Sicht wurde in Wertheim eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Hauptsache es findet etwas statt“, resümierte er.

Brauerei lobt Vorlauf

Auch Christoph Ebers, Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei, bestätigte: „Wir besprechen schon länger die möglichen Entwicklungen zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Stein, dem Marktmeister und dem Festwirt. Dass die Messe nicht regulär stattfinden kann, bedauerte er. „Es ist unglaublich schade, dass wir dieses Jahr nicht die Möglichkeit haben, dieses schöne Fest zu feiern.“ Mit dem Zeitpunkt der Entscheidung war er zufrieden. „Ein solches Fest benötigt großen Vorlauf. Wenn die Verantwortlichen jetzt keine klare Entscheidung treffen, können die Vorbereitungen nur schief gehen und hohe Kosten entstehen.“

Festwirt lotet Möglichkeiten aus

Selbstverständlich habe es verschiedene Ideen und Konzepte gegeben, wie ein Fest auch unter Pandemieauflagen umgesetzt werden könne. „Ein Ersatz für die Michaelis-Messe mit ihrer besonderen Stimmung und Atmosphäre ist so aber nicht möglich.“ Festwirt Hans-Peter Küffner erklärte im Vorfeld seien in Gesprächen mit Stadt und Brauerei Möglichkeiten ausgelotet worden. Einzige Möglichkeit wäre ein Zelt mit Biergarten als Alternative zur Main-Tauber-Halle gewesen. „Nur so wäre eine ausreichende Belüftung auch quer möglich gewesen.“ Statt Livemusik hätte man auf DJs setzen können. Generell sei es eine Herausforderung, alle Schutzregeln einzuhalten. Hinzu komme das wirtschaftliche Risiko. Mit einer Zeltlösung hätte er auch nicht die Pacht in normaler Höhe zahlen könne, so Küffner. Der Messeausschuss habe sich jedoch gegen die Zeltlösung entschieden. Eigentlich sei es ihm so sogar lieber, sagte der Festwirt. Eine Kontrolle der Anzahl der Gäste und eventuell auch von Tests oder Impfungen wäre „ein riesiges Theater“ geworden.

Küffner verwies neben dem finanziellen Risiko durch die Einschränkungen auch auf das Infektionsrisiko, das immer mit einem solchen Fest einhergehe. Es seien auch viele andere größere Veranstaltungen abgesagt worden. Die Absage sei zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Denn solche Feste bräuchten ausreichende Vorlaufzeit. „Es wurde jetzt so viel abgesagt, jetzt ist es fast eh schon egal“, stellte er resigniert fest. Er hofft auf eine bessere Situation im kommenden Jahr, in dem die Gastronomie wieder regulär arbeiten und die Gäste feiern können. „Dann macht es allen auch wieder Spaß.“

Schausteller im Gespräch

Timo Zöllner organisiert das Schaustellerangebot auf der Michaelismesse und ist immer mit seinem Fahrgeschäft vertreten. Auch er bestätigte Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt. „Ich denke, das Herbstvergnügen ist auch eine gute Alternative und könnte doch ausgeweitet werden.“ Allerdings sei es seiner Meinung nach noch zu früh für irgendwelche Planungen von Alternativveranstaltungen. „Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, welche für Möglichkeiten die neue Verordnung zulässt.“