E-Ladesäule in Betrieb genommen

Bettingen. Eine Schnell-Ladesäule für Elektrofahrzeuge steht seit kurzem am McDonald’s Restaurat am Almostenberg zur Verfügung. Dort können zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden. Betreiber der Säule ist die Mobilitätsgesellschaft EWE Go, eine Tochter des Energiedienstleisters EWE. „Die ersten Tag haben gezeigt, dass die Ladestation sehr stark beansprucht wird und ein dringender Bedarf besteht“, wird Peter Bohnet, Franchise-Nehmer des Wertheimer Restaurants, in einer Pressemitteilung zitiert.

Gemäß dem „Klimaschutzprogramm 2030“ der Bundesregierung sollen bis zum Jahr 2030 bis zu zehn Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen sein. Damit wachse auch der Bedarf einer entsprechenden Ladeinfrastruktur.