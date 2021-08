E-Bikes aus Hotel gestohlen

Wertheim. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, gegen 23 Uhr, und Donnerstag; gegen 9 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage in Wertheim und entwendeten mehrere hochwertige E-Bikes. Die Einbrecher begaben sich innerhalb dieses Zeitraums zum Hotel in der Lindenstraße. Dort öffneten sie gewaltsam den Zugang zur Tiefgarage und entwendeten zwei E-Bikes und Fahrradteile von drei weiteren E-Bikes. Die Polizei in Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die Angaben über den Diebstahl machen können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt das Revier unter der Telefon 09342/91890 entgegen.