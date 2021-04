Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tag der Partnerstädte - Wertheimer erinnern sich an Erlebnisse mit den Menschen in den den vier europäischen Geschwistergemeinden Durch Begegnung Vorurteile abbauen

Am Sonntag findet der Welttag der Partnerstädte statt. Und genau vor 40 Jahren verschwisterte sich Wertheim mit Huntingdon. In den FN berichten Wertheimer über ihre Erlebnisse in den vier europäischen Geschwisterstädten.