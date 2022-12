Drogen aus dem Fenster geworfen

Karlstadt. Ein VW-Lenker sollte am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, in der Würzburger Straße in Karlstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 38-Jähriger missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr weiter auf der B 27 in Richtung Himmelstadt.

Während der Fahrt warf der 38-Jährige diverse Drogen aus seinem Fahrer- und Beifahrerfenster. Letztendlich gelang den Polizisten auf Höhe der Einfahrt der B 27 nach Himmelstadt das Anhalten des Mannes.

Da er sich jedoch weigerte, aus seinem Fahrzeug auszusteigen, musste er nach Angaben der Polizei „unter Zuhilfenahme von unmittelbarem Zwang“ aus seinem VW herausgeholt werden. Der 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgten eine Wohnungsdurchsuchung sowie im Anschluss die Entlassung des 38-Jährigen. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Denn der 38-Jährige hatte nicht nur Drogen bei sich, sondern stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. pol