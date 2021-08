DRK-Ortsverein Bettingen intensivierte Fortbildung

Bettingen. Der DRK-Ortsverband traf sich jüngst Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Mainwiesenhalle zu seiner Jahreshauptversammlung. Da die Versammlung im 2020 pandemiebedingt abgesagt worden war, gab es Berichte über zwei Jahre.

Bereitschaftsleiter Sebastian Nenner verlas den Tätigkeitsbericht. Neben den drei Blutspendeterminen, bei denen in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Urphar und dem Ortsverein Dertingen insgesamt 425 Spenden gesammelt wurden, standen vor allem Sanitätsdienste bei Sport- und Festveranstaltungen auf dem Dienstplan.

Die Bereitschaft war sowohl inner- als auch außerorts im Einsatz. In Bettingen wurden die Heimspiele der Fußballer, sowie das Volleyballturnier „Bettingen Open“ sanitätsdienstlich abgesichert. Man war an den Fremdensitzungen der „Närrischen Sandhasen Bettingen“ sowie am Rosenmontagsball in Urphar, sowie auf dem Faschingsumzug in Assamstadt im Dienst.

Auch auf den Weinfesten in Dertingen und Lauda, sowie dem Weinblütenfest in Königheim waren Sanitäter Ort. Die „Havana Night“ in Bettingen sowie das Altstadtfest und die Michaelismesse in Wertheim wurden ebenfalls unterstützt.

370 Stunden Sanitätsdienst

Insgesamt leistete man etwa 370 Stunden Sanitätsdienst. Zu neun Übungsabenden traf sich die Bereitschaft im Jahr 2019. In der Summe wurden im Bereich Aus- und Weiterbildung etwa 240 Stunden aufgewendet.

Das Jugendrotkreuz traf sich zu 28 Gruppenstunden. Auf dem Programm standen natürlich die Erste Hilfe sowie Bastel- und Spielestunden. Die Helfer-vor-Ort-Gruppe wurde 2019 zu insgesamt 25 Einsätzen alarmiert. Das Gros der Einsätze stellten Kreislaufprobleme dar. Außerdem wurde die Gruppe zu mehreren Verkehrsunfällen und einer reanimationspflichtigen Person gerufen. Insgesamt wurden 2019 über 1100 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Im Jahr 2020 traf sich die Bereitschaft lediglich zu zwei Übungsabenden, bevor der Übungsbetrieb im März pandemiebedingt eingestellt wurde. Auch die Helfer-vor-Ort-Gruppe wurde deaktiviert.

Um die Bereitschaft auf mögliche Einsätze in der Pandemiebekämpfung vorzubereiten, wurden zahlreiche Onlinekurse angeboten. Insgesamt investierte die Bereitschaft in Aus- und Weiterbildung über 200 Stunden. Um die Einsatzkapazitäten der Bereitschaften einschätzen zu können, musste von März bis Juni jeden Sonntag eine Stärkemeldung an die Kreisbereitschaftsleitung erfolgen. Zu Beginn der Pandemie hatte der Landesverband mit erhöhtem Einsatzaufkommen gerechnet. Glücklicherweise ist dies letztlich nicht eingetroffen.

Einsatz in Stuttgart

Die HvO-Gruppe wurde im September wieder reaktiviert. Auch hier mussten die Mitglieder zunächst Fortbildungen absolvieren, die ihnen die neue Einsatzsituation näherbringen sollten. Bis zum Jahresende wurde man noch zu vier Einsätzen gerufen.

Sanitätsdienste wurden im Jahr 2020 nur wenige durchgeführt. Im Februar wurde an Faschingsveranstaltungen in Bettingen, Urphar und Assamstadt Dienst geleistet.

Zur aktiven Pandemiebekämpfung machten sich einige der Bereitschaftsmitglieder im August zum Testzentrum an den Hauptbahnhof Stuttgart auf, um dort Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Covid19 zu testen. An den Antigen-Schnelltest-Stationen in Wertheim und Tauberbischofsheim kurz vor Weihnachten wurde ebenfalls Dienst getan. Im Jahre 2020 wurden im Gesamten mehr als 900 ehrenamtliche Stunden geleistet. Das Jugendrotkreuz traf sich 2020 zu vier Gruppenstunden. Die Pandemie zwang auch die Jugendrotkreuzler dazu, den Übungsbetrieb größtenteils einzustellen.

Bei den Wahlen der Delegierten für die Kreisversammlung wurden Bettina Becker, Elfriede Wehr, Juliane Weidmann-Tuma wurden v gewählt. Ersatzdelegierter ist Wolfgang Flegler.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp bedankte sich für das große Engagements des Vereins. Gerade in Pandemiezeiten habe das DRK an den Ortschaftsratsitzungen, bei denen das Anleiten der Durchführung von Laientests und die anschließende Auswertung übernommen wurde, große Professionalität bewiesen. Ein großes Lob ging auch an die Helfer-vor-Ort-Gruppe, die der Bevölkerung im Notfall innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung steht.

Kreisbereitschaftsleiter Marco Genise bot abschließend einen Einblick in den Alltag des Kreisverbandes seit Beginn der Pandemie. Er berichtetet unter anderem, dass der im Winter 2020 anstehende Start des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim zu vielen offenen Fragen bezüglich Finanzierung und Personal geführt habe.

Die Einbeziehung der Bundeswehr habe zu einer Entlastung des Ehrenamtes beigetragen. Genise erwähnte auch die Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges an einem Hilfseinsatz in den Überflutungsgebieten in Rheinland-Pfalz, das zur Evakuierung einer Klinik angefordert wurde. Er stellte in Aussicht, den Katastrophenschutz im Main-Tauber-Kreis weiter ausbauen zu wollen und rief zum Mitwirken der Bereitschaften im Katastrophenschutz auf.