Bettingen. Bisher unbekannte Täter stahlen am Freitag auf dem Bettinger Autohof aus einem Lkw heraus Zigaretten im Wert von 550 000 Euro. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Fahrer den Sattelzug am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Autohofs abgestellt. Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr flexten die Diebe ein etwa 50 Zentimeter großes Loch in die Außenwand des Anhängers.

Anschließend luden sie 240 Kartons mit jeweils 500 Zigarettenstangen (insgesamt 120 000 Zigarettenschachteln) aus. Die Polizei geht davon aus, dass für den Abtransport der Beute ein Lkw oder mehrere Fahrzeuge benutzt worden sind.

Anschließend setzten die Täter den Ausschnitt des Lochs wieder ein, so dass der Lkw-Fahrer erst am Folgetag bemerkte, was geschehen war. Die Polizei fordert Zeugen auf, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, zu wenden. pol