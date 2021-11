Drei Veranstaltungen wurden Pandemie-bedingt abgesagt

Wertheim. Aus Gründen der pandemiebedingten Gesundheitsvorsorge sieht sich die die Volkshochschule Wertheim gezwungen, die folgenden Kurse abzusagen:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

4. Dezember: Konzertreihe junger Künstler;

6. Dezember: Volkskrankheit Osteoporose;

15. Dezember: Stimmungsvolle weihnachtliche Lesung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den letzten zwölf Monaten hat die Volkshochschule große Teile ihres Kursangebotes online durchgeführt. Die Dozentinnen und Dozenten haben sich in der Technik und der Didaktik des online-Unterrichtes weitergebildet und einen großen praktischen Erfahrungsschatz gesammelt. Davon macht die VHS Wertheim jetzt Gebrauch und geht mit ihrem Kursangebot dort, wo es geboten und sinnvoll ist, online. Insbesondere sind dies aktuell Sprachkurse in Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch in verschiedenen Niveaustufen.

Interessenten können auf der Website www.vhs-wertheim.de oder unter 09342/8573521 Informationen zu den Kursangeboten erhalten.

Kammermusikalische Konzerte

Die kammermusikalische Konzertreihe soll, bei entsprechender Pandemielage, im April 2022 fortgesetzt werden. Musikbegeisterte können sich unter HPO@s4o.de oder 09342 917676 auf die Liste für den Konzertnewsletter eintragen lassen und werden so über Termine, Künstler und Konzertprogramme informiert.