Wertheim. Am Dienstagvormittag wurde unmittelbar vor dem Grafschaftsmuseum in Wertheim ein drei Meter großer Wertheimer Optimist aufgestellt. Die Skulptur beruht auf Entwürfen des Künstlers Ottmar Hörl. Sie wiegt etwa 130 Kilogramm und wurde in einer polnischen Werkstatt gefertigt. Die offizielle Enthüllung soll am Mittwochabend stattfinden.

