Drei Jahre und acht Monate Haft für Wertheimer Straftäter

Wertheim/Mosbach.. Nach mehreren Verhandlungstagen und zahlreichen Zeugenvernehmungen fällte heute Mittag die Große Strafkammer am Landgericht Mosbach das Urteil. Drei Jahre und acht Monate Haft gab es für einen 33-jährigen, zuletzt wohnhaft in Wertheim wegen mehrfacher Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch wenn der Gutachter psychische Störungen feststellte, so reichen diese laut Gericht nicht aus, um den Täter in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen.

