Bronnbach. Ein Team des SWR-Fernsehens war im Kloster Bronnbach zu Gast. Es standen Dreharbeiten für die Sendung „Treffpunkt“ zum Thema „Essen an besonderen Orten“ an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund vier Stunden lang war das Team um Redakteur und Moderator Rolf Fritz im Kloster unterwegs. Gedreht wurde unter anderem vor der Klosterkirche, im Abteigarten, in der Vinothek, im Kreuzgang und in der Orangerie.

Ein SWR-Fernsehteam hat im Kloster Bronnbach für die Sendung „Treffpunkt“ gedreht. © Landratsamt

In einem Interview stellte Kulturamtsleiter Frank Mittnacht die Kulturstätte Kloster Bronnbach und der darin beheimateten Vinothek vor. In dieser präsentieren sich mehr als 20 Weinbaubetriebe aus der Region und bieten ihre Erzeugnisse zum Verkauf an.

Mehr zum Thema Sendung "Treffpunkt" Dreharbeiten im Kloster Bronnbach Mehr erfahren Kloster In Bronnbach: Vergessene Winkel entdecken Mehr erfahren Kloster Kloster Bronnbach: Themenführung am 4. September Mehr erfahren

Auch Gastronom Andreas Gravius kam zu Wort. Im schönen Ambiente der Orangerie stellte er sein Konzept für Restaurant und Hotel vor.

Die Sendung „Treffpunkt“ mit dem etwa fünfminütigen Beitrag über das Kloster Bronnbach wird am Sonntag, 4. September, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt, so das Landratsamt.