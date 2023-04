Drachenboote gehen wieder an den Start

Marktheidenfeld. Das Drachenbootrennen ist zurück in Marktheidenfeld: Im Rahmen der Feierlichkeiten zu „75 Jahren Stadterhebung“ erlebt das Spektakel am Samstag, 15. Juli, eine Neuauflage. Von 11 bis 19 Uhr werden zahlreiche Teams auf dem Main zum sportlichen Wettkampf antreten. Die Freizeitsportveranstaltung „Drachenbootrennen“ startete in Marktheidenfeld im Jahr 2000 mit rund 100 Teilnehmenden. Zwei Jahre später verzeichnete der „Red Dragon-Cup“ der Rudergesellschaft Marktheidenfeld (RGM) bereits 1200 Akteure. 2004 waren es dann 90 Mannschaften mit je 19 Teilnehmenden sowie mehreren Tausend Zuschauern am Mainufer. Seit 2013 pausiert die Paddel-Veranstaltung und wird nun von der Stadt Marktheidenfeld wiederbelebt. Anmeldungen für interessierte Teams sind auf der Homepage der Rudergesellschaft Marktheidenfeld (www.rgmarktheidenfeld.de) möglich. Archivbild: Gudrun Feser

