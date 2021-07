Dorothea Fischer ist Pressesprecherin

Main-Spessart-Kreis. Das Landratsamt Main-Spessart hat seit Mitte Juli eine neue Pressesprecherin. Dorothea Fischer ist damit die Nachfolgerin von Holger Steiger, der zum freigestellten Personalratsvorsitzenden gewählt wurde.

Als Kommunikationsmanagerin der Stabstelle ist Fischer der Landrätin Sabine Sitter unterstellt. Fischer war neun Jahre lang bei der Main-Post in verschiedenen Funktionen beschäftigt. Die 37-Jährige hat ein Studium in Medienmanagement abgeschlossen und sich in „Crossmedialer Marketingkommunikation“ weitergebildet. Neben dem Kontakt zu Journalisten sei es Fischers Aufgabe, eine integrierte Kommunikationsstrategie für den Landkreis zu konzipieren und umzusetzen. Diese beinhaltet beispielsweise die Einführung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des Landkreises und eine bürgernahe Ansprache auf verschiedenen analogen und digitalen Kanälen. Dem Kommunikations-Team gehören fünf weitere Voll- und Teilzeitkräfte an, die unter anderem die Internetseite und die Social-Media-Kanäle des Landratsamtes betreuen. „Mir ist es wichtig, dass unsere Kommunikation intern wie extern von Transparenz und Vertrauen geprägt ist“, betont die Landrätin.

Aus diesem Grund hat der Kreisausschuss neben der Stelle der Kommunikationsmanagerin auch eine Teilzeitstelle für eine persönliche Assistenz der Landrätin ermöglicht. Diese besetzt seit 1. Juni Tina Starck. Sie kommt aus dem Bereich Marketing und e-Commerce und hat bereits lange Jahre Erfahrung mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2014 war sie in der Abteilung Marketing und Unternehmenskommunikation am Klinikum Main-Spessart. Ihre Aufgaben sind insbesondere an die Landrätin gerichtete Anfragen sowie die inhaltliche Vor- und Nachbereitung und Begleitung von Terminen der Landrätin. lra