Dörlesberger Wehr ist für Einsätze gewappnet

Dörlesberg. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dörlesberg standen neben den üblichen Berichten und Regularien Neuaufnahmen in die aktive Wehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abteilungskommandant Helmut Ballweg erinnerte an die geleistete Arbeit und die verschiedenen Aktivitäten der Abteilung im vergangenen Jahr. Das erste Halbjahr 2022 sei noch von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Die strengen Auflagen sorgten unter anderem dafür, dass das geplante Jubiläumsfest mit Fahrzeugweihe abgesagt wurde.

Wie 2021 waren 2022 sechs Einsätze zu bewältigen. Hierbei merke man, dass die Dörlesberger Wehr als Unterstützpunkt mit dem neuen Fahrzeug deutlich mehr gefordert sei, betonte der Kommandant. Weiter ging er auf die intensive Übungs- und Ausbildungsarbeit ein. Inhalte waren beispielsweise das Vorgehen bei Außen- und Innenangriff sowie bei Vegetationsbränden. Atemschutz- und Maschinisten-Trainings, die Einweisung in den Digital-Funk und in die Brandmeldeanlage einer ortsansässigen Firma standen ebenso auf dem Programm.

Mehr zum Thema Hauptversammlung Ehrungen bei der Kembacher Feuerwehr Mehr erfahren Freiwillige Feuerwehr Stuppach Große Freude über Tanklöschfahrzeug Mehr erfahren Feuerwehrabteilung Sonderriet zog Bilanz Floriansjünger freuen sich schon auf das neue Gerätehaus Mehr erfahren

Zu den Ausbildungen auf Standortebene kamen weitere Lehrgänge hinzu. Mit Jana Ballweg und Sofie Geißler haben die ersten Frauen der Dörlesberger Wehr die Atemschutzausbildung bestanden, ebenso Florian Hübner. Heiko Busse und Ilie Smolenic nahmen am Wertheimer Atemschutz- und Brandbekämpfungsseminar teil, Lukas Iraschko und Nicolas Väth am Brandbekämpfungsseminar 111 in Külsheim. Michael Eigenbrod und Jan Saalmüller absolvierten den Maschinisten-Lehrgang. Benjamin Schlachter schloss den Gruppenführerlehrgang in Bruchsal mit Erfolg ab.

Die Kameradschaftspflege wurde beim Besuch von Feuerwehrfesten und beim Jahresabschlussessen gepflegt. Weiter stellte die Wehr den Mai- und den Weihnachtsbaum am Dorfplatz auf. Mit seinem Dank an alle für die gute Zusammenarbeit beschloss Ballweg seinen Vortrag.

Nach den Berichten des Jugendwarts Pascal Rodemers und des Kassiers Klaus Ballweg folgten die Neuaufnahmen. Per Handschlag übernahm der Abteilungskommandant Bettina Dreizler, Felix Geißler, Benjamin Joas und Marius Bischof in die aktive Wehr. Die drei Erstgenannten hatten im Herbst die Grundausbildung in Wertheim absolviert, Marius Bischof kam aufgrund eines Wohnortwechsels zur Dörlesberger Wehr.

Stefan Tiederle überbrachte die Grüße des verhinderten Stadtbrandmeisters Torsten Schmitt und würdigte die Dörlesberger Kameradinnen und Kameraden für ihre Arbeit. Kurz ließ er das vergangene Jahr aus Sicht der Wertheimer Gesamtwehr Revue passieren. Insbesondere verwies er auf die Ausbildungen. Auch sei der neue Feuerwehrentwicklungsplan verabschiedet worden und beschäftige jetzt regelmäßig den Gemeinderat der Stadt. Abschließend überreichte er Helmut Ballweg eine Christophorus-Plakette für den Zündschlüssel des Dörlesberger Fahrzeugs.

Ortsvorsteher Udo Schlachter bedankte sich im Namen der Ortsverwaltung bei der Wehr für ihren Dienst am Gemeinwesen. Gerade in der aktuell kritischen Situation vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges spiele die Feuerwehr in der Ortschaft eine tragende Rolle. Dies gehe etwa aus den Notfallplänen für längere Stromausfälle hervor.

Abschließend nannte der Abteilungskommandant als neuen Termin für die Fahrzeugeinweihung den 18. Mai. ffw