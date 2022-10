Diskussion über Klimakrise

Freudenberg. Die katholische Kirchengemeinde Freudenberg veranstaltet am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Bernhardsaal in Freudenberg die Diskussionsrunde „Denkanstöße“ zum Thema: „Klimakrise? Verzweifeln ist kein Ausweg“.

Dazu heißt es in der Ankündigung: Die Zunahme der Erderwärmung gilt als die größte Bedrohung der Menschheit. An Ratschlägen und Appellen, wie man ihr begegnen kann, mangelt es nicht. Viele haben auch ihr Verhalten mehr oder weniger angepasst. Ob das reichen wird, um das Unheil abzuwenden ist unklar. Man muss sich auf eine „Zeitenwende“ einstellen, in der alles infrage gestellt sein wird, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt, und fragt sich, wer oder was gibt einem Halt.

Joachim Maier, Bertram Söller und Jürgen Hellbrück sind keine Experten für die Krisen dieser Welt. An dem Abend wird lediglich über das Thema „Klimakrise“ geredet, in der Überzeugung, dass Verzweifeln kein Ausweg ist.

Es werden keine tagespolitischen Fragen diskutiere. Es wird vor allem über den Menschen geredet als Verursacher und Leidtragender der Klimaveränderung, und über die Menschen, die für die Gestaltung einer Zukunft verantwortlich sind, in der Wohlergehen für alle gesichert ist und Güter gerecht verteilt sind. Vorgesehen ist der Austausch von Meinungen. Es werden (vermeintlichen) Einsichten, Fragen und mögliche Antworten darauf gesucht und Denkanstöße gegeben. Nicht zuletzt wird auch gefragt, ob und wie man aus dem Glauben Kraft und Zuversicht schöpfen kann.

Die Teilnehmer sollen in die laufende Diskussion einbezogen werden und frühzeitig Gelegenheit haben, ihre Meinungen zu äußern.