„Dirt Torpedo“ schafft es bis ins Finale

Bestenheid. Einen phänomenalen Erfolg feierte ein kleines Team von Studenten der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) Mosbach. Im weltweit ausgelobten Wettbewerb „Not-a-Boring Competition“ suchte Elon Musk die wohl schnellste Tunnelbohrmaschine der Welt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Rahmen entwickelten die Team-Mitglieder der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik den „Dirt Torpedo“. Unter 400 Mitbewerbern schaffte es der „Dirt Torpedo“ in das Finale des Wettbewerbs, welches in den USA Mitte September stattfand.

Bei dem Projekt wurde das Team von rund 40 Unternehmen und Förderern unterstützt. Darunter befand sich die Pink GmbH Thermosysteme, die sich mit einer Spende in Höhe von 15 000 Euro beteiligte. Da die DHBW Mosbach selbst die duale Partnerhochschule des Unternehmens ist t, war es fürPink selbstverständlich, die Studenten in diesem einzigartigen Wettbewerb zu unterstützen.

Und das gerade auch hinsichtlich der renommierten großen Mitstreiter wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder die TU München. Das Team der DHBW und ihr „Dirt Torpedo“ schied leider im Finale aus. pm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2