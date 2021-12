Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Energiewende - Projektunternehmen will Windpark in Höhefeld „repowern“ / Kritiker sehen Landschaft in Gefahr und fürchten Beeinträchtigungen / Solarpark bei Bronnbach ebenso umstritten Dimension geplanter Windräder schockiert Anwohner

Riesige Windräder sollen die bestehenden in Höhefeld ersetzen. Das Vorhaben sorgt für Wirbel bei den Bürgern in den angrenzenden Ortschaften. © ACTIVART/HEIKE BAROWSKI