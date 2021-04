Wertheim. Wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste Smartphone? Was spielt sich bei Instagram, Snapchat und TikTok ab? Wann wird ein Videospiel zur Sucht? Diese und andere Fragen haben Eltern zum Umgang ihrer Kinder mit den neuen Medien. Ihnen bietet die Schulsozialarbeit der Stadt Wertheim nun Unterstützung in Form kostenloser, digitaler Elternabende an.

Die Familie ist meist der erste Ort, an dem die Weichen für die Mediennutzung gestellt werden. Hier sollten Regeln im Umgang mit Medien formuliert und Vereinbarungen getroffen werden. Denn Kinder brauchen enge Begleitung im Umgang mit dem World Wide Web. Die Wertheimer Schulsozialarbeit macht Eltern dazu ein medienpädagogisches Onlineangebot. Die Eltern erhalten die Zugangsdaten zu digitalen Elternabenden Referenten Clemens Beisel über die Schulen. Das Angebot umfasst 14 Kurzvideos zur Unterstützung der Medienerziehung. Die Videos sind bis Ende April abrufbar.